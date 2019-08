"Ele gostava do mar, gostava da vida", diz irmão de cabo da Marinha do Brasil, durante velório

Família e amigos do cearense cabo da Marinha do Brasil, André Filipe Victor Figueiredo, 28, estiveram reunidos para se despedir do jovem. Na tarde desta terça-feira (20), André foi enterrado no cemitério Jardim Metropolitano, em Fortaleza.

Ainda durante o velório, Josué Figueiredo, irmão mais velho do cabo, lembrou com carinho do irmão e destacou que o que conforta a família é saber que André deixou um legado: "Meu irmão era uma pessoa maravilhosa. Estava fazendo o que gostava, fazendo trilha e mergulhando com os amigos. Me conforta saber que ele deixou um legado e fez a diferença na vida de muita gente".

Filipe desapareceu no último dia 11 deste mês e foi visto pela última vez no Lago do Amor, Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Durante as buscas foram utilizados botes, motos aquáticas, drones, uma aeronave e um barco da Marinha. O corpo dele foi encontrado nessa quinta-feira (15), em uma localidade conhecida como 'Saco do Cherne', em Arraial do Cabo, a cerca de cinco quilômetros de onde o militar desapareceu.