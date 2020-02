Égua de 200 kg é resgatada pelos bombeiros após cair em fossa em Maracanaú, na Grande Fortaleza

Uma égua de aproximadamente 200 kg e um ano de idade caiu em uma fossa de quase três metros de profundidade no bairro Parque Tijuca, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (4). O resgate do animal durou cerca de 90 minutos após o dono ver a égua no buraco, sem conseguir sair, e acionar o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o tenente-coronel Luiz Cláudio, a égua foi resgatada sem ferimentos. Uma equipe de combate a incêndios também auxiliou no resgate devido ao peso do animal.