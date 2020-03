Educador físico compartilha exercícios com vizinhos em isolamento social na Aldeota

Enquanto as medidas de prevenção ao novo coronavírus continuam sendo seguidas em todo o Ceará, estipuladas como uma forma de frear o processo de transmissão, aqui na Capital há quem aposte em atividades entre vizinhos para aliviar o período de isolamento. Esse é o caso de Luis Eduardo Parente, profissional de Educação Física que tem levado momentos de cuidado com o corpo para o prédio onde vive, localizado no bairro Aldeota.

Sócio de uma empresa de assessoria esportiva, ele conta que já estava realizando aulas por meio de vídeos quando surgiu a ideia de trazer o conhecimento aos mais próximos. "Como profissional de saúde fica mais fácil estimular as pessoas que moram comigo a continuarem essa prática. Sei os benefícios que ela traz e sei montar os exercícios", afirma. Assim, ele pensou que a área comum do prédio seria perfeita para a ação.

"O prédio em frente ao meu tem muitos idosos e assim me surgiu a ideia de fazer com que eles se exercitassem de alguma forma, até mesmo porque lembrei dos meus pais que moram no interior do estado", relata.

No primeiro dia, quatro apartamentos tiveram as varandas cheias para acompanhar os movimentos. Logo depois, ele passou a perceber um interesse cada vez maior por parte dos vizinhos.

"No segundo dia foram nove e no terceiro já foram 14. Isso contando junto o meu prédio e o prédio da frente, que não temos contato e é do outro lado da rua, mas eles conseguem escutar por meio do som que utilizo", diz.

Desde então, ele estipulou o horário das 17h30 como o oficial para a prática dos exercícios físicos.

Corpo em movimento

De acordo com Luis Eduardo, é necessário manter o corpo ativo mesmo durante o isolamento em casa. Como o perfil dos moradores do prédio é distinto, ele comenta, a intenção desde o início foi montar algo destinado às mais diferentes faixas etárias.

"Sei que muita gente tem mais de 70 anos, e temos crianças também, eu desenvolvi o que chamamos de princípio de treino. Fiz um primeiro dia só com alongamentos, por exemplo, e um exercício bem mais simples. Logo depois implementei um protocolo de Hiit, do qual estudos comprovam que tem um gasto calórico bem interessante e um aquecimento temporal", afirma. Segundo ele, tudo é equilibrado. "Então fazemos 20 minutos de exercícios mais fortes com 10 minutos de descanso e também faço o balanço dessa duranção por conta dos idosos", pontua.

A partir de agora, ele diz que a intenção é auxiliar não só na manutenção da saúde física dessas pessoas, mas também na saúde mental. "Esses exercícios tem um efeito essencial, e isso vale para casos de isolamentos ou não. Nesse período eles são fundamentais para movimentar e aquecer o corpo, ainda mais nessa rotina que não tem nenhuma variação", opina. Sobre a preocupação com a mente, é bem enfático: os exercícios são fundamentais para um bem estar geral. "Se um exercício é um pouquinho mais intenso do que o alongamento, ele já é capaz de liberar substâncias, como a dopamina, que fazem bem para o bem estar do corpo e da mente", finaliza.