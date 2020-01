Economize na volta às aulas com nossas dicas de produtos

O ano mal começou e já foi dada a largada para a maratona da volta às aulas. Diante disso, alguns pais já estão fazendo as contas para comprar toda a lista de produtos escolares sem tantos sacrifícios no orçamento. E se o assunto é economizar, vale a pena buscar lojas que ofereçam qualidade e preços competitivos, além de um bom atendimento.

Atuando há 26 anos no mercado com venda tradicional, comércio online, distribuição e atendimento a empresas, o gerente de compras da Nagem, Felipe Almeida, apontou as lancheiras, mochiletes, lápis e cadernos como alguns dos produtos mais procurados nessa época. São itens indispensáveis para os estudantes, e por isso a importância de oferecer sempre um bom custo-benefício, sem perder o foco na qualidade dos produtos, na eficiência do atendimento e na infraestrutura das lojas.

“Nossa equipe está preparada para o início das aulas desde o mês de dezembro. Como sempre antecipamos as principais tendências do mercado, este ano buscamos novidades que abrangem todos os públicos e idades. Temos ótimos produtos que contemplam crianças até as pessoas que estão ingressando na universidade. Nosso mix inclui lápis, cadernos, agendas, smartphones, laptops e tablets, entre outros itens. Sempre buscamos oferecer os melhores produtos com um custo acessível ao consumidor e este fator está diretamente ligado ao nosso atendimento”, ressalta Almeida.

Ainda segundo o gerente, os produtos que devem voltar com tudo em 2020 são os fichários. “Os fichários caíram em desuso porque antigamente eram muito caros, não compensavam a compra. Hoje, na Nagem, por exemplo, temos modelos a partir de R$ 39,90. Com certeza, esta é a grande novidade para este ano”, aposta Felipe Almeida.

Para ajudar na missão de compra dos pais, confira o top 10 com os dez itens que podem fazer o ano escolar render muito mais:

Fichário universitário DAC 48folhas flamingo | de R$ 49,90 - por 3x 16,63

Hidrográfica Stabilo 0.4 c/10 cores | de R$ 69,90 - por 3x de R$ 23,30

Mochila Seanite MJ14683 Sort | de R$ 59,90 - por 3x de R$ 19,96

Kit multfuncional Epson l3150 + 2 resmas | de R$ 999,00 - por 10x de R$ 99,00

Samsung Galaxy s10+ | de R$ 4999,00 - por 10x de R$ 499,90 *** produto não faz parte do mix de todas as lojas, consulte um dos nossos vendedores.

LG cel K40s x430 | de R$ 699,00 - por 10x de 69,90 *** no Claro Controle.

Notebook Samsung Flash | de R$ 1699,00 - por 10x de R$ 169,90

Fone de ouvido JBL free branco | por R$ 449,00 à vista

Estojo DAC 2 div flamingo | por R$ 36,90 à vista

calculadora de bolso científica Cassio FX-991 LAX | de R$ 199,00 - por 10x de R$19,90