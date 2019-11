"É um conflito sem vencedores”, diz empresário investigado por agressão a funcionária grávida

Mais de duas semanas após a confusão envolvendo o empresário Rodrigo Viriato, chef do Café Viriato, investigado por agredir funcionários do restaurante Le Cuisinier, em Fortaleza, o gastrônomo cearense se pronunciou em seu Instagram e afirmou que o caso, ocorrido no último dia 1º de novembro, é "um conflito sem vencedores”. Ele também pediu “desculpa por ser imperfeito” ao final da declaração. A ocorrência é investigada pelo 26º Distrito Policial.

Em seu esclarecimento, Viriato não cita o que ocorreu de fato no restaurante. O empresário diz que não vai entrar em detalhes para não interferir na investigação policial. “Esse foi um conflito de um aprendizado inenarrável, mas é um conflito sem vencedores”, comenta.

O empresário afirma que durante as últimas duas últimas semanas muitas pessoas “jogaram pedras” nele. E que quem se pronunciou sobre o ocorrido foi “irresponsável”.

“Quem se referiu ao episódio até o momento foi irresponsável porque fez à revelia do pronunciamento de quem, de fato, tem dados. Quem tem dados é quem possui a imagem, é o delegado. Inclusive, eu tô em Fortaleza desde a semana passada e se tivesse sido na gravidade que as redes sociais difundiram eu já teria sido convocado, de imediato”, ressalta.

Processo disciplinar

Ele também aproveita o espaço para explicar situações citadas nas redes sociais envolvendo seu nome, como um caso de processo disciplinar pelo qual foi condenado na Universidade Federal do Ceará (UFC), onde é professor desde 2011.

“É um processo disciplinar porque me recusei a lecionar nessa cozinha. Essa cozinha, que eu fui obrigado nessa universidade a dar aula, inclusive [com] dois episódios de explosão de gás. E essas são as condições da universidade, que as pessoas pediram eu dar aula e eu me recusei”, diz Viriato enquanto mostra fotos que seriam da cozinha do curso de Gastronomia da universidade.

O empresário também disse que o caso envolvendo a denúncia de agressão “foi um aprendizado que valeu muito a pena”.

“As pessoas que jogaram pedras em mim, em qualquer ato que eu venha a ter cometido. Hoje tenho a paz e a tranquilidade de saber que vocês são iguais a mim. Sem sentimento de vingança”, frisou.

E pediu desculpas pelo o que aconteceu. “Peço desculpa por tudo o que aconteceu, por quem se sentiu ofendido, porque, de fato, é um episódio perdedor. Mas, na verdade, sendo ressignificado, todo episódio se ele traz muito aprendizado ele se torna um episódio vencedor. Se a gente consegue ressignificar, se torna uma grande vitória”, refletiu.

Agressão

O empresário estava como cliente no restaurante Le Cuisinier quando se envolveu em uma discussão com funcionários do local. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que quatro pessoas foram vítimas de lesão corporal no estabelecimento. De acordo com o restaurante, uma das vítimas foi uma garçonete grávida.

O Le Cuisinier publicou nota de repúdio na segunda-feira (4), nas redes sociais, afirmamdo que o cliente agrediu verbal e fisicamente funcionários do restaurante.

As vítimas da agressão foram ouvidas no 13º DP e encaminhadas para exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), na madrugada do sábado (2).

Conforme depoimentos das vítimas obtidos pelo Diário do Nordeste, na discussão, o empresário teria segurado uma funcionária grávida pelo pulso e pela blusa, proferindo xingamentos a ela e, por fim, a empurrado.