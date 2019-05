É falsa notícia de intervenção na administração do Parque Nacional de Jericoacoara a pedido do MP

É falsa a notícia sobre a suposta intervenção estadual, a pedido do Ministério Público, na administração no Parque Nacional de Jericoacoara. A falsa reportagem foi divulgada nas redes sociais neste domingo (28).

Com o título “MP do Ceará ameaça pedir intervenção estadual sobre a administração do Parque Nacional de Jericoacoara”, a fake news utiliza imagens do site e das redes sociais do Diário do Nordeste como possível divulgação.

O Diário do Nordeste não realizou nenhum tipo de publicação referente ao assunto. Também foram identificados diversos elementos editoriais que comprovam a fraude.

Em nota, o Ministério Público afirma que o procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará, Plácido Rios, não concedeu entrevista a nenhum veículo de imprensa neste domingo (28) sobre a administração do Parque Nacional de Jericoacoara.

O órgão ressalta ainda que Plácido Rios lamenta o ocorrido e vai determinar a abertura de uma investigação para apurar a responsabilidade da publicação.