Duplicação do viaduto da Alberto Craveiro deve acontecer em um ano; trecho da via será interditado

A duplicação do viaduto da Avenida Alberto Craveiro e a drenagem da via, localizada no bairro Aerolândia, em Fortaleza, devem ser iniciadas no próximo dia 15 de maio. Durante o período, um lado da avenida será interditado durante os 12 meses em que as obras ocorrerão. O objetivo, de acordo com o prefeito Roberto Cláudio, é sanar o trânsito que se forma no local, principalmente em horários de pico, e os pontos de alagamentos, que praticamente impossibilitam o tráfego naquele trecho.

Por causa das intervenções, um plano de desvio de trânsito será adotado naquela região para que os motoristas possam traçar rotas alternativas durante o período de obras. No momento em que uma faixa da avenida estiver sendo reformada, os veículos poderão trafegar pela outra, que estará liberada. Não haverá mudança de sentido no trânsito no local.

"Obra, quando está sendo feita, incomoda e traz um certo transtorno, mas depois que está pronta, ela traz alívio e resolve o problema. A melhor forma de a gente reduzir as preocupações e comunicar o desvio de tráfego e não atrasar a entrega", pontua o gestor municipal.

Transtornos

De acordo com Roberto Cláudio, as ocorrências de engarrafamentos acontecem porque os motoristas que vêm da Via Expressa e da BR-116 Via Expressa vem de uma via de quatro faixas e, mais na frente, quando chegam na Avenida Alberto Craveiro, se deparam com uma pista que só têm duas áreas de tráfego.

O viaduto que há no local, relata o prefeito, apresenta curvas muito sinuosas, o que acaba causando a quebra do eixo de muitos caminhões que transitam por lá. Ele reconhece que a situação é grave e que deve ser resolvida o quanto antes. “Vamos corrigir isso duplicando as alças e investindo em paisagismo também”, garante.