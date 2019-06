Um duplex desabou e uma cratera foi aberta no cruzamento da Rua Santa Inês com Rua Álvaro de Alencar, no Bairro Pirambu, na madrugada desta sexta-feira (14). O acidente aconteceu por volta das 2h10 e chovia no momento.

Uma residência e um ponto comercial foram atingidos pelo desabamento. Os moradores da casa saíram a tempo e não ficaram feridos.

A área foi isolada e agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local.

Mais informações em instantes.