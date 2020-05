Duas toneladas de ração serão distribuídas entre cães e gatos de Fortaleza por ONG

Duas toneladas de rações para cães e gatos serão distribuídas nas próximas semanas, como forma de cuidade aos animais abandonados de Fortaleza. A iniciativa é do Instituto André Araújo, ONG que realiza ações sociais, ambientais e em prol de animais domésticos e silvestres na capital e na Região Metropolitana.

Para continuar com os trabalhos, a organização conseguiu autorização especial da Prefeitura de Fortaleza para permanecer com o veículo circulando pela cidade. “Aumentamos o efetivo de pessoas que participam das ações e vamos colocar nossas equipes na rua todo dia”, afirma André Araújo, presidente do Instituto, ressaltando que a situação dos animais abandonados pode piorar durante a execução do decreto de isolamento social mais rigoroso.

Além disso, a ONG vai aproveitar a circulação dos seus representantes para realizar também distribuição de quentinhas e kits de limpeza para pessoas em situação de rua. “Também estamos planejando aproveitar esse trânsito mais intenso da nossa equipe para realizar outra ação, desta vez voltada para moradores de rua e de bairros da periferia de Fortaleza”, conta Araújo. Outra ação pretendida é acoplar garrafas pet com água e sabão a postes para que as pessoas lavem as mãos na rua, caso precisem sair de casa.