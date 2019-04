Duas novas aeronaves e 1.500 agentes reforçam policiamento na Semana Santa no Ceará

O policiamento em todos os municípios do Ceará e nas rodovias estaduais será reforçado durante a Semana Santa. Cerca de 1.500 agentes da Segurança Pública começam a atuar a partir das 18h desta quinta-feira (18) e seguirão até as 6h da segunda-feira (22) .

Nas estradas estaduais, 48 motos, 21 guinchos e 42 viaturas do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) serão distribuídos em 27 pontos fixos e 68 postos avançados ao longo das rodovias. A ação será realizada em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O objetivo, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), é intensificar as fiscalizações durante o feriadão para evitar acidentes, já que o número de veículos nas estradas é maior no período.

Além disso, Fortaleza e 103 municípios do Estado receberão aumento no efetivo da Polícia Militar. Os municípios de Acaraú, Baturité, Camocim, Jaguaribe, Paraipaba, Senador Pompeu e Tianguá terão equipes extras da Polícia Civil.

Todas as delegacias 24 horas do Estado funcionarão em regime de plantão na Semana Santa. Duas novas aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) irão realizar o patrulhamento aéreo diariamente. Elas serão empregadas em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Quixadá.

Praias

O Corpo de Bombeiros terá suas ações intensificadas em toda a orla de Fortaleza, principalmente na Praia do Futuro e Barra do Ceará. Além disso, os profissionais também atuarão em 40 municípios do Interior com praias.

PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também irá intensificar as fiscalizações nas rodovias federais do Estado. Para diminuir o congestionamento de veículos que voltam para Fortaleza após o feriadão, o trecho da Br-116 entre os municípios de Chorozinho e Pacajus terá sentindo único no Domingo de Páscoa (21). O fluxo de carros no local se dará somente na direção Interior-Capital, das 13 às 19h.