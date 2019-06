Duas jovens são resgatadas após afogamento na Praia do Caça e Pesca

Duas jovens com idades de 13 e 15 anos foram resgatadas com vida depois de se afogar na Praia do Caça e Pesça, em Fortaleza, no início da tarde desta quinta-feira (20).

De acordo com Romário Fernandes, tenente do Corpo de Bombeiros, os salva-vidas foram acionados para socorrer as duas adolescentes que estavam se afogando em uma trecho da praia próximo à Barraca do Mamão. As vítimas foram retiradas da água com vida e receberam atendimento ainda na areia.

Mesmo com os sinais vitais estáveis, uma das jovens permaneceu inconsciente e foi conduzida pelos Bombeiros para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).