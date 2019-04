Domingo de Ramos: confira horários de procissões e missas em Fortaleza e Região Metropolitana

No próximo domingo (14), a Igreja Católica celebra o Domingo de Ramos, data que marca a abertura da Semana Santa ao recordar a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. No Brasil, neste domingo, também será feita a Coleta Nacional da Solidariedade, recebendo doações para a Campanha da Fraternidade 2019, cujo tema é “Fraternidade e Políticas Públicas”. A programação de missas é extensa na Capital e na Região Metropolitana.

Às 8h, ocorre a bênção e procissão dos Ramos, com saída da Igreja de Cristo Rei com destino à Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro. O trajeto seguirá pelas ruas Nogueira Acioly, Costa Barros e São José, até chegar à Catedral. Em seguida, às 8h30, acontece missa solene presidida pelo arcebispo. Outras missas na Catedral ocorrem às 10h, 12h, 18h30 e 20h.

Confira a programação em outras igrejas e paróquias:

Santuário do Sagrado Coração de Jesus – Centro de Fortaleza

Missas às 7h, 8h30, 16h e 18h

Paróquia São Pedro e São Paulo – Jardim Guanabara

16h - Procissão saindo da Capela São Vicente de Paulo localizada na Rua José Goiânia, nº 605 para capela Nossa Senhora Aparecida.

17h - Procissão saindo da Capela Nossa Senhora dos Navegantes em direção a Igreja Matriz localizada na Rua Pierre Luz, nº 299.

18h - Procissão saindo da Comunidade Nossa Sra. do Perpétuo Socorro na Av. Tem. Lisboa com Maria José Teixeira para capela São José.

Paróquia Cristo Rei

8h - Bênção dos Ramos e procissão para a Catedral

Missas às 11h, 17h e 19h

Paróquia Jesus Maria e José – Antônio Bezerra

6h30 - Procissão de Ramos saindo do Patronato Sagrada Família até a Igreja Matriz.

16h30 - Procissão de Ramos saindo da Casa da Sra. Carmelita (Endereço: Rua Dr. Periguari nº 422) até a Igreja Matriz.

18h30 - Procissão de Ramos saindo da Casa da Sra. Darci (Endereço: Rua Noca Bezerra nº 69 A) até a Igreja Matriz.

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Montese

Missas às 6h30, 8h, 11h, 17h e 19h

Bênção dos Ramos às 16h na Capela Medalha Milagrosa, seguido de missa na Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Salette – Bela Vista

Missas às 7h, 9h, 17h e 19h

Paróquia São Raimundo Nonato – Rodolfo Teófilo

Missas às 7h, 9h, 17h e 19h

Paróquia Santíssima Trindade – José Walter

Via Sacra com a Juventude às 9h saindo da Praça da Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Graças – Vila Manoel Sátiro

7h - bênção dos Ramos na Comunidade São Francisco e missa às 8h na Igreja Matriz.

16h - bênção dos Ramos na Comunidade Santa Luzia e missa às 17h na Comunidade Sagrado Coração.

19h - missa na Igreja Matriz

Paróquia São Francisco Xavier – Conjunto Esperança

7h - Matriz e Planalto

9h - Apolo XI e Fluminense

17h - Presidente Vargas, Santa Rosa e Marrocos

19h - Recanto e Matriz

Paróquia São José – Passaré

7h - Procissão saindo da praça do Jardim Castelão e missa na Consolação

16h - procissão saindo do Santo Antônio e missa no São José

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Alto Alegre (Maracanaú)

7h - procissão do Fernando de Noronha para o Alto Alegre

17h - procissão de Santa Clara para o Itamaraty (missa com o bispo auxiliar Dom Valdemir)

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jereissati I (Maracanaú)

6h30 - bênção dos Ramos na Praça do Colégio Martins Filho com procissão à Igreja Matriz

18h30 - bênção dos Ramos em frente à Matriz

Paróquia São Geraldo Majela – Planalto Caucaia (Caucaia)

6h30 - procissão da Comunidade de Santa Luzia à Igreja Matriz

16h30 - procissão da Comunidade São João Batista à Igreja Matriz

Paróquia São João Batista – Horizonte

6h - bênção dos Ramos na Capela da Sagrada Família, seguida de procissão

6h40 - missa no Ginásio Joaquim Domingos Neto

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Pacoti

8h - bênção dos Ramos, procissão e missa

19h - missa