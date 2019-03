Domingo de carnaval em Fortaleza tem show de bandas locais, samba, axé e desfile de maracatus 

O domingo de carnaval em Fortaleza contou mais uma vez com a diversidade de atrações em diferentes pontos da cidade.

Do Benfica à Aerolânida os foliões aproveitaram para expor as suas fantasias e adereços repletos de criatividade.

Na orla da Capital, o bloco Iracema Bode Beat trouxe para o Largo dos Tremembés personagens míticos da cultura cearense, com direito a performances com fogo e folião homenageando o artista cearense Sérvulo Esmeraldo.

Performance dos integrantes do bloco Iracema Bode Beat na tarde deste domingo (3) Foto:Thiago Gadelha

No Mercado dos Pinhões faltou espaço para tanta gente dentro e no entorno do local. Na Av. Domingo Olímpio, o destaque foram os desfiles dos maracatus e dos carros alegóricos.

Superbanda no palco do Aterro em Fortaleza Foto: Secultfor

E no Aterro da Praia de Iracema, o palco principal esteve reservado para uma noite de bandas e blocos cearenses, com Casa Maré, SuperBanda, Bloco Luxo da Aldeia e Bloco Eu Não Sou Cachorro Não, com a banda Os Alfazemas.

Domingos Olímpio

As alegorias dos desfiles na Avenida Domingos Olímpio encantaram o público. O Maracatu Nação Baobab abriu o segundo dia de desfile na Avenida Domingos Olímpio. O grupo completa 25 anos de resistência e trouxe o tema “Na batida do tambor traz um canto de amor e fé à Mãe África”.

O público também aplaudiu alas e alegorias dos maracatus Vozes D’Africa e Rei de Paus. O primeiro trouxe o tema “Comida de santo, banquete sagrado”.

O Rei de Paus veio com “A ancestralidade africana - o povo do Katu, os contos, os Jejes e os nagôs”. Foto: Melquíades Jr.

Mercado dos Pinhões

Ninguém ficou no chão enquanto o bloco Sandijunio comandava a festa no Mercado dos Pinhões. O grupo trouxe sucessos da dupla Sandy e Junior, de Kelly Key e de vários outros nomes da década de 1990.

Multidão acompanha os shows no Mercado dos Pinhões Foto: Camila Marcelo

O entorno do mercado ficou lotado de gente para acompanhar os shows do bloco Sandijunio e da cantora e compositora cearense Jord Guedes.

Aterro da Praia de Iracema

Uma das atrações que mais levanta o público nas festas carnavalescas, o Bloco Luxo da Aldeia revisitou as composições de artistas cearenses, acrescentando o ritmo da folia no repertório.

Bloco Luxo da Aldeia no palco do Aterro da Praia de Iracema Foto: Thiago Gadelha

A noite contou ainda com o brega romântico da banda Os Alfazemas. O público soltou a voz para entoar os clássicos de músicos como Reginaldo Rossi, Waldick Soriano e Genival Lacerda.

Nesta segunda-feira de Carnaval, uma das atrações mais esperadas é o sambista Diogo Nogueira que promete um grande espetáculo para o público que comparecer ao Aterro da Praia de Iracema.