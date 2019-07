Dois homens são presos em flagrante por furto de transformador em Aquiraz

Dois homens foram presos em flagrante por furto de transformador e cabos de energia na CE-040, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Enel Distribuição Ceará, os suspeitos foram presos com um medidor de energia da companhia e 300 metros de cabo.



Um dos suspeitos chegou a alugar um caminhão para ajudar na retirada dos equipamentos furtados. De acordo com a distribuidora, os funcionários viram o momento do furto e acionaram a Polícia Militar, que fez a prisão em flagrante da dupla.

De acordo com a Enel Distribuição Ceará, de janeiro a julho deste ano foram registrados furtos de 16,6 km de cabos.

Veja lista dos bairro com maiores ocorrências em Fortaleza

Papicu (36)

Aldeota (19)

Cocó (15)

Praia do Futuro (15)



Já na Região Metropolitana, foram furtados cerca de 8 km de cabos, 3 medidores e 10 transformadores.