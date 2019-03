Diversidade de cores e fantasias marca carnaval no Mercado dos Pinhões, em Fortaleza

A tarde deste sábado de carnaval rendeu muita diversão e festa no Mercado dos Pinhões, no Centro de Fortaleza. As fantasias do público animado coloriram o espaço, que contou com os shows de Átila Lopes com a Banda Severina Brown e do Bloco Café Preto.

Camilla Lima

As séries de TV foram um dos temas que serviram de inspiração para os foliões. Um grupo se caracterizou como os personagens de "La Casa de Papel". "A gente gosta da série e a fantasia saiu barato. As pessoas daqui estão admiradas, pedem para tirar foto, ficam apontando pra gente", comentou a assistente social Lara Gurgel.

Camilla Lima

Um outro grupo de amigos uniram a criatividade à vontade de brincar o carnaval para confeccionar as próprias fantasias. "Estamos de pitbull maluco, Sombra, La Casa de Papel versão terror e de Walter White, personagem de Breaking Bad. Nós mesmos fizemos a fantasia, usamos material sintético, máscaras e luvas. O carnaval esse ano está sendo muito bom, porque tem vários pontos da cidade com festa", conta Erivalo Carvalho.

Camilla Lima

Mesmo quem não veio fantasiado aproveitou a folia. É o caso da Regina Anastácio, que veio com os vizinhos do bairro Barroso, com cadeiras, bebidas, tira-gosto e muita alegria. "Nós já tínhamos vindo para um forró aqui no Mercado e achamos muito tranquilo. Aí decidimos esse ano vir pra cá no carnaval", conta.