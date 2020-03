Distribuição de kits de alimentação para alunos da Rede Municipal inicia nesta segunda-feira (23)

A entrega dos kits de alimentação para alunos da Rede Municipal, realizada pela Prefeitura de Fortaleza, começou nesta segunda-feira (23). A medida foi tomada após a suspensão das aulas por conta do coronavírus (Covid-19). Conforme cronograma, as unidades escolares entraram em contato com as famílias para confirmar a disponibilidade da retirada, que será iniciada pelos estudantes da Educação Infantil.

A distribuição foi decretada pelo prefeito Roberto Cláudio como forma de complementar a alimentação dos alunos, já que as aulas da rede municipal estão suspensas até o dia 31 de março como medida preventiva de transmissão do novo coronavírus. A estimativa é que cerca de 230 mil estudantes serão beneficiados.

Cada kit contém 1 kg de açúcar, 2 kg de arroz branco, 1 pacote de macarrão espaguete, 1 pacote de biscoito, 1kg de feijão, 1 garrafa de óleo de soja, 1 kg de sal, 1 kg de farinha de mandioca e 1 pacote de farinha de milho.

De acordo com o prefeito, o cronograma pretende organizar as entregas. "Ele não vai ser entregue para todo mundo ao mesmo tempo. Vamos fazer um chamamento por turma, por série, ao longo da semana para poder garantir que a gente não tenha aglomerados".

Portanto, na entrega, o indicado é que apenas uma pessoa compareça à unidade para receber, além de atentar-se para o dia e horário marcados para a retirada. A ação faz parte da campanha "Educação pela vida: coronavírus não", que pretende conscientizar alunos e familiares acerca da doença.

Coronavírus no Ceará

O Ceará tem 125 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, segundo boletim divulgado pela Secretária da Saúde do Ceará (Sesa) neste domingo (22). Os pacientes infectados residem em Aquiraz (5), Fortaleza (116), Fortim (1), Juazeiro do Norte (1) e São Paulo (1).