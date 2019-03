Se dirigir em dias ensolarados requer cuidado dos motoristas em relação ao trânsito, no período chuvoso, então, a atenção deve ser redobrada, uma vez que os riscos de acidentes aumentam, pois o asfalto molhado oferece menor atrito com os pneus dos veículos, aumentando a possibilidade de uma derrapagem. A fase inicial das chuvas faz com que as chances que isso aconteça cresça ainda mais, pois os resíduos derramados pelos automóveis misturados com a terra que fica espalhada pelas vias formem um líquido viscoso, tornando o ambiente mais propício a acidentes.

O instrutor de autoescola Sérgio Sampaio afirma que durante as chuvas o condutor deve manter uma certa distância de segmento nas vias para garantir a segurança e evitar a aquaplanagem, fenômeno que ocorre quando uma lâmina de água se coloca entre o asfalto e os pneus, ocasionando a perda de contato do veículo com o solo. Não havendo condições de continuar dirigindo, é recomendável parar em um local seguro e aguardar que o tempo melhore.

Para evitar que a aquaplanagem aconteça, ele recomenda que os motoristas não ultrapassem os 70 Km/h quando estiver chovendo e que acionem os freios antes de passar por uma poça d’água. "Quando acontece isso, você não pode mexer no volante, senão vai perder o controle e causar um acidente", explica.

Recomendações

De acordo com o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Flávio Maia, nos período chuvosos, os motoristas devem conduzir os automóveis em velocidade reduzida e manter distância de segurança em relação aos demais veículos que estão na via. O inspetor recomenda que os condutores devem transitar sempre com os faróis ligados, em luz baixa, respeitando o limite permitido.

Ele ressalta a importância de verificar as condições em que os veículos se encontram, avaliando a situação dos pneus, freios, sistema de iluminação e das palhetas dos limpadores de para-brisa. Procurar vias menos congestionadas, traçar rotas alternativas e evitar horários de pico são outras dicas para garantir a segurança dos condutores, passageiros, ciclistas, pedestres ou animais que possam também estar transitando no local.