Diarista receberá R$ 75 mil de indenização por casa demolida por engano

A diarista Ana Paula Abreu de Oliveira, 35, que teve o imóvel demolido por engano durante as obras de urbanização do Rio Maranguapinho, no Bairro Vila Velha, aceitou o acordo da Procuradoria Geral do Estado e receberá a quantia de 75 mil reais de indenização.

O diálogo foi mediado pelo Núcleo de Habitação e Moradia da Defensoria Pública do Estado, que acompanhou as reuniões entre a proprietária e o Governo do Estado desde novembro de 2018, quando a casa foi demolida. De acordo com o defensor público José Lino Fonteles, a derrubada por engano de imóveis acontecem principalmente em grandes obras.

A casa de Ana Paula estava no caminho do projeto e foi derrubada no lugar de outra, que pertencia a uma moradora que havia aceitado a indenização do governo, de acordo com a Defensoria Pública. Ela havia deixado a residência, que seria colocada à venda, e se mudado para a Barra do Ceará. Em uma das vezes que retornou ao imóvel para ver como as coisas estavam, encontrou a casa demolida.