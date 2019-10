Diário recebe Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos em cerimônia em São Paulo

A 41° Edição do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos foi entregue ao Diario do Nordeste, na última quinta-feira (24), em São Paulo. É a primeira vez que um veículo cearense vence a mais tradicional premiação do jornalismo brasileiro. O jornalista Melquiades Júnior recebeu o prêmio vencedor da categoria texto pela reportagem “Matança da PM em Milagres e a invenção da resistência”. A fotojornalista Fabiane de Paula foi agraciada com menção honrosa na categoria fotografia. A cerimônia aconteceu no Teatro Tucarena com a presença de vários jornalistas e instituições defensoras dos direitos humanos e homenagem especial aos jornalistas Patrícia Campos Melo e Glenn Greenwald.

“A matança da PM em Milagres e a invenção da resistência” foi uma série de reportagem investigativa publicada durante seis meses, sobre as mortes resultantes de ação policial que frustraria roubo a banco no município de Milagres e resultou em 14 mortes, sendo seis reféns. Além de Melquiades, participaram da reportagem os jornalistas Messias Borges, Kilvia Muniz, Emerson Rodrigues, Pity, João Lucas, Thiago Gadelha, Benes e Abraham Lincoln. A jornalista Fabiane de Paula recebeu Menção Honrosa pela fotografia intitulada “direito a moradia”.

O prêmio da categoria texto foi entregue pelas mãos de Paulo Zocchi, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. A cerimônia foi apresentada pelo jornalista Juca Kfouri.

“É um orgulho e uma responsabilidade receber o Prêmio Herzog, por tudo o que ele representa e por tantos grandes nomes que já passaram por aqui nessas quatro décadas. Em nome de minha equipe, dedico o prêmio à memória dos mortos na desastrosa ação policial, e à de seus familiares que sofrem a dor da ausência graças a uma lógica de extermínio patrocinada pelo Estado brasileiro. Para mim, é orgulho não só como jornalista, mas como jornalista negro, sendo os negros os principais alvos da violência policial”, afirmou Melquiades Júnior.

Os jornalistas Glenn Greenwald (The Intercept Brasil) e Patrícia Campos Melo (Folha de S. Paulo) foram homenageados com o troféu Vladimir Herzog. Os jornalistas têm sido perseguidos e sofrido diversas ameaças por conta das reportagens investigativas em que revelam a corrupção em setores do Governo e do Judiciário brasileiros. “Este prêmio é um reconhecimento e um incentivo, de que vamos continuar investigando, exercendo o jornalismo, principalmente neste momento tão difícil”, afirmou Patrícia.

Foram premiados trabalhos nas categorias, arte, fotografia, texto, vídeo, áudio e multimídia. Fazem parte da organização do Prêmio 13 instituições, entre elas Instituto Vladimir Herzog, Ordem dos Advogados do Brasil, Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj) e Associação Brasileira de Imprensa.