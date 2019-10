Diário do Nordeste no Enem prepara candidatos para Exame

Neste domingo, dia 3 de novembro, começa o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para o qual milhões de estudantes de todo o Brasil se preparam. Nesse contexto, projetos como o Diário no Enem se destacam por oferecer um estudo qualificado, com conteúdos relevantes e elaborados por um time de especialistas que orientam a melhor forma de alcançar êxito no Exame. O projeto chegou à 10ª edição este ano com 17 fascículos, que foram encartados às segundas e quartas-feiras no jornal, além de um hotsite com videoaulas, podcasts e gabaritos dos exercícios publicados nos fascículos.

Resultado de uma vitoriosa parceria entre o Ari de Sá e o Diário do Nordeste, com o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Estado do Ceará, o projeto tem como objetivo pensar a prova do Enem como um todo, destacando a importância das diversas áreas do saber na construção do resultado final do aluno.

Os fascículos foram criados com a finalidade de abranger as seguintes grandes áreas do conhecimento: Linguagens, códigos e suas tecnologias (com Redação em anexo); Matemática e suas tecnologias; Ciências da natureza e suas tecnologias; Ciências humanas e suas tecnologias. Todo o conteúdo foi elaborado por profissionais experientes, voltados para o desenvolvimento de questões vinculadas às competências e habilidades do Enem. São educadores que já produzem questões para os simulados internos do Colégio Ari de Sá.

Para conferir os conteúdos, acesse http://diariodonordeste.com.br/diarionoenem.



Diário do Nordeste no Enem:

• Série com 17 fascículos, sendo 4 de cada uma das 4 competências (Linguagens, códigos e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias) e 1 de revisão;

• Para ter acesso à versão impressa da série, entre em contato com a Central do Assinante Diário do Nordeste: (85) 3266.9991;

• Hotsite exclusivo com videoaulas, podcasts e gabarito dos fascículos.