Diário do Nordeste modifica identidade visual para celebrar o aniversário de Fortaleza

Terra de calor, riso e vários outros adjetivos. Fortaleza, conhecida por ter um povo alegre e hospitaleiro, e pelos atraentes verdes mares que seduzem quem é de fora e dão orgulho aos nativos, completa, neste sábado (13), o 293° aniversário. Para celebrar a data, a identidade visual do Diário do Nordeste apresentará modificações.

Conheça as mudanças

Na capa do site, o leitor verá, até às 23h50 do mesmo dia, uma animação com a logomarca do periódico com referência a pontos turísticos da Terra da Luz, além de um Sol, que ficará no canto superior da página das 6h até 18h.

Ao clicar no "Sol", o leitor será direcionado à página do projeto.

A intervenção animada integra o projeto editorial e comercial Luz de Fortaleza.

A criação

Identidade, variações, detalhes, cores e fontes, além de estilos diferenciados foram minuciosamente pensados por designers, analistas de Tecnologia da Informação e ilustradores que trabalham na redação integrada do SVM até chegar ao resultado apresentado aos leitores.

"Buscamos espaços que caracterizam mais Fortaleza. Nem todos os pontos turísticos tiveram como entrar, pois foram escolhidos os que mais pareciam com as letras que formam o nome do Diário do Nordeste. O trabalho foi desenvolvido com bastante cuidado. Nos unimos, trocamos ideias, e deu certo", explica a UX Designer do SVM, Emanuelle Araújo.

Coluna da hora da Praça do Ferreira é um tradicional símbolo da capital cearense JL Rosa/SVM

Animações na identidade visual do Diário do Nordeste incentivam a navegação, gerando um convite à leitura ainda maior do público.

Hoje nós temos a internet, que dá acesso à informação a quase todos, e a animação é um diferencial, pois é algo que diverte. Não existe nada melhor que aprender assim. É um adicional, um retorno positivo para quem está acessando, que não vai ver algo estático. Estamos elaborando novas temáticas para, no futuro, colocar novos projetos em prática", garante o editor-temático do Audiovisual do SVM, Igor Pontes.

Entenda o projeto

Planetário do Centro Cultural Dragão do Mar é um dos pontos destacados no doodle do Diário do Nordeste Divulgação

Durante toda a semana, várias notícias apresentaram fortalezenses que fazem a diferença e que acabam sendo "luz" em determinadas situações, transformando a realidade do meio em que estão inseridos cotidianamente.

"Queríamos um projeto que integrasse todas as mídias. O nome foi escolhido porque nossa cidade é solar, vive da luz. Pensamos como as editorias poderiam abordar a temática. Na Política, por exemplo, fomos atrás de pessoas que desenvolvem atividades sociais fora dos espaços institucionalizados, como a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa. Elas acabam contribuindo para o meio em que vivem", comenta o editor-executivo do SVM Marcelino Leal.

Postagens especiais sobre o município continuarão sendo publicadas até domingo (14).