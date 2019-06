Diário do Nordeste modifica identidade visual para celebrar a cearensidade

Receptividade, bom humor, persistência, criatividade, molecagem... São diversos os conceitos e adjetivos que tentam definir a cearensidade, a essência daqueles que nasceram na terrinha ou escolheram o Ceará como lar.

Esse jeito cearense é também o mote da campanha "Cearense com orgulho, cearense de alma", realizada pelo Sistema Verdes Mares ao longo de todo o mês de junho. Nesse período, os veículos do SVM vão contar histórias que representam essa cearensidade: hábitos, conquistas, gastronomia e tudo o mais que se aplique ao nosso estado.

Uma ação que integra a campanha é a modificação da logomarca no site do Diário do Nordeste, que se transformou em uma animação na qual um cearense passeia pelo sertão.

"Puxamos pelo cenário do cangaço porque o cearense gosta muito de usar esses adereços, como o chapéu de cangaceiro, para dizer que tem orgulho de ser nordestino e cearense", explica o editor temático de Audiovisual, Igor Pontes, que desenvolveu a animação.

Cactos e um sol radiante compõem o cenário da logomarca, além, é claro, do sorriso estampado no rosto do personagem.

O site do Diário do Nordeste já passou por uma modificação antes, no aniversário de Fortaleza, quando a logomarca incorporou imagens dos pontos turísticos da cidade.

As matérias e demais conteúdos sobre a cearensidade podem ser acessadas na página especial dedicada ao tema.