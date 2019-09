Dia Mundial de limpezas de praia é realizado neste sábado (21) na orla de Fortaleza

Preservar a natureza, não sujar o solo e cuidar dos recursos naturais é dever de todos aqueles que vivem no planeta terra. É com a intenção de ajudar nessa missão, que a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), na manhã deste sábado (21), participou do Dia Mundial de Limpeza de Praias. O evento foi realizado na orla de Fortaleza com a participação de voluntários e teve como principal objetivo o recolhimento de lixo descartado indevidamente.

A ação envolveu o recolhimento de resíduos tanto na areia quanto no mar no trecho entre os dois espigões da Praia de Iracema. Além do recolhimento, também foram lembrada a importância do descarte correto e em local adequado dos resíduos através da educação ambiental. Na manhã, aconteceu uma exibição de obras de arte feitas a partir de garrafas PET, barraquinhas com exposição e venda de ecoprodutos, exposição de produtos feitos a partir da reutilização de óleo de cozinha e troca de mudas de plantas por recicláveis.

v

O evento contou com mais de 400 voluntários, adultos e crianças ajudando na realização da limpeza, mergulhadores também estiveram no local e retiraram alguns resíduos do mar como roda de bicicleta, restos de lata de alumínio e garrafas pets.

Sérgio Mota, coordenador da campanha e educador ambiental da Sema, lembra que é responsabilidade de todas as pessoas cuidar do seu próprio lixo, e lamenta que muitas ainda não tenham esse cuidado. "A ideia desse evento, não é só fazer a limpeza desses locais, mas dar o exemplo do cuidado que a gente precisa ter com o nosso planeta", completa.

Foto: Robson Araújo

Locais de limpeza:

Leito do mar

Pedras do espigão

Calçada

Faixa de areia

Calçadão da praia de Iracema

Poço da draga

Ponte metálica