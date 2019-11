Dia de Finados movimenta cemitério São João Batista, em Fortaleza

É difícil precisar a quantidade de pessoas que sai de casa no dia 2 de novembro para prestar homenagens aos familiares no Cemitério São João Batista, em Fortaleza. Inaugurado em 5 de abril de 1866, o lugar reúne cerca de 15.000 jazigos e a maior parte deles recebe flores, velas e até uma limpeza mais cuidadosa por ocasião da data. O número de missas aumenta: de uma por semana para seis num dia só; além disso, apresentações de violino pela manhã e à tarde completam o clima de emoção e saudade.

Há três anos como coordenador administrativo do local, Tiago Frota explica que a demanda em dias como hoje é muito maior. “Inclusive, os sepultamentos não param. São quatro por dia, em média. Agora de manhã já foram dois”, detalha. A comercialização de artigos funerários também é intensa no período, como ele próprio observa. “São muitos ambulantes com flores e velas, sempre tem”, diz.

O número de missas no Cemitério São João Batista passa de uma para seis no Dia de Finados Foto: Roberta Souza

Maria Nascimento Silva, 65 anos, é uma dessas vendedoras. Há 50 anos ela frequenta o Cemitério São João Batista nesse período, levando coroas de flores para vender aos familiares que buscam por isso na data. “Comecei com a minha sogra, mas ela morreu e eu continuo batalhando. É um trabalho grande, mas o preço é baixinho. Faço por R$ 10, R$20”, detalha.

A venda flores aumenta significativamente nesta data Foto: Roberta Souza

A família do jovem João Lucas Holanda, 20 anos, tem uma floricultura em frente ao local, mas em semanas como essa, eles abrem um anexo na entrada. “Nós triplicamos a venda nesse período do ano. Ontem até vendemos muito, mas nada supera o dia 2”, reforça. Com avós, bisavós e tios enterrados no São João Batista, ele não abre mão de prestar a própria homenagem. “Todo ano, quando termina o expediente, eu entro pra fazer minha obrigação”.

Limpeza de túmulos é intensificada nesse período do ano

A educadora Silvana Freire também foi prestar homenagem ao esposo, falecido há três anos e meio. Ela aproveitou para contratar um serviço de limpeza no dia anterior e outro de tintura neste sábado. “Na verdade, eu venho independentemente do dia 2, porque a lembrança tem que ser eterna. Acendo uma vela para iluminar e peço aos zeladores para darem um trato no local com frequência”, conta.

A educadora Silvana Freire levou velas para "iluminar" o túmulo do esposo falecido há três anos e meio Foto: Roberta Souza

A zeladora Solange de Oliveira, 37 anos, acompanha a mãe, Maria das Graças, desde pequena, e hoje realiza o mesmo serviço desempenhado por ela. “Pra mim sempre foi natural trabalhar com isso, porque desde criança ando aqui, já dormi, é como se eu estivesse em casa mesmo. Fiz muita amizade, algumas pessoas até já faleceram, mas a família vai se renovando e passando de geração a geração esse cuidado”, afirma.

Atualmente, ela e a mãe são responsáveis pela limpeza de 20 túmulos, mas, em dias como hoje, também oferecem serviços independentes. “Por mês, a gente tira R$ 30, R$ 40, até R$ 50 reais por túmulo. Em Dia de Finados, eu faço um serviço mais simples, por R$20”, observa. A satisfação de dona Maria das Graças é ter conquistado o próprio terreno depois desse tempo todo de serviço. “Como ela diz, já fez a própria casinha”, conclui a filha.



Programação Dia de Finados (Tarde)

Cemitério São João Batista

Endereço: Rua Padre Mororó, S/N - Centro

Funcionamento: Aberto até 17h

12h - Missa com Padre Afonso

14h - Missa com Padre Fernando

15h - Apresentação de violino

16h - Missa com Padre Afonso