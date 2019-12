Dia D do Movimento Vidas promove cidadania a moradores do Planalto Pici

O Dia D do Movimento Vidas visitou neste sábado (7) o bairro Planalto Pici, em Fortaleza. O Movimento Vidas é um projeto que tem como intuito a prevenção ao uso de álcool e de outras drogas, investindo na informação e formação de multiplicadores para a conscientização sobre o problema, provocando uma reflexão sobretudo para os jovens.

Neste sábado, foram ofertados serviços de cidadania (como atendimento jurídico, corte de cabelo e atividades lúdicas sobre a popularização da ciência e da tecnologia); de saúde (como rastreamento da hipertensão arterial, exame de glicemia capilar, teste rápido de hepatite B, C e sífilis, testes de memória e ansiedade e avaliação postural), além de atendimento psicológico e orientações sobre alimentação saudável.

Ações

O Dia D do Movimento Vidas é, na verdade, um fechamento das atividades que ocorrem durante a semana em instituições públicas, igrejas e organizações sociais de Fortaleza. Durante a primeira semana de dezembro, foram realizadas oficinas de grafite em um condomínio e nas escolas municipais Adroaldo Teixeira Castelo e José Bonifácio, ambas no bairro Pici, na Capital.

Na última sexta-feira (6), mais duas instituições de ensino públicas receberam oficinas de DJ: a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Senador Fernandes Távora e a Escola Municipal José Batista de Oliveira.

Para receber o Movimento Vidas, foram selecionados dez bairros, considerando o grau de vulnerabilidade social da região, a partir dos dados de violência e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O projeto ofereceu cursos de capacitação à distância de 40 horas/aula e certificados pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) para agentes sociais que desejam atuar em escolas e comunidades. As vagas foram todas preenchidas.

Ao todo, serão cinco bairros beneficiados até o fim do ano, desde o lançamento do Movimento Vidas, no dia 21 de outubro, com o Seminário de Formação de Multiplicadores, no Teatro São José. As ações já passaram por bairros como Conjunto Esperança, Bairro Ellery e Aerolândia, mostrando, principalmente, histórias de personalidades locais com trajetórias de sucesso - e longe das drogas.