Dia D de prevenção às drogas reúne dezenas de moradores no bairro Ellery

A população do Bairro Ellery, em Fortaleza, recebeu, na manhã deste sábado, a segunda edição do Dia D, do Movimento Vidas. A ação, realizada pelo Sistema Verdes Mares, tem como proposta conscientizar, especialmente os jovens, sobre a prevenção às drogas por meio do contato com a arte e cultura.

Ao longo de toda a semana, a mobilização contou com a realização de oficinas, apresentações artísticas e palestras, também no Monte Castelo. Hoje, a manhã foi reservada para exposição desses trabalhos.

Além disso, vários serviços foram oferecidos às pessoas que compareceram à Praça Manoel Dias Macêdo. Entre eles, corte de cabelo, passe livre do idoso, aferição da pressão, teste de glicemia, orientação nutricional, ajuda psicológica, e outros.

Morador sendo atendido pelos profissionais que atuaram no Movimento Vidas Foto: Marina Alves

Os vocalistas da banda A Loba , Luan Andrade e Mel Rios, e o produtor de conteúdo Diego Jovino, criador da página Fortaleza Ordinária, também estiveram presentes na iniciativa. Num bate-papo descontraído, eles incentivaram o público a buscar caminhos construtivos de aproveitamento do tempo, investindo principalmente na fruição artística.

A aposentada Maria das Graças veio fazer a solicitação do Passe Livre para idosos e espera poder usar mais o transporte público quando receber o cartão.

"Amei poder contar com esse serviço aqui pertinho de casa. Vou receber no dia 25 de novembro e vou andar muito por Fortaleza, conhecer outros bairros com minha filha", projetou.

O Movimento Vidas investe na informação e formação de agentes multiplicadores na conscientização sobre os problemas que o consumo de drogas representa à sociedade.