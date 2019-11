Dia D de conscientização sobre o uso de álcool e drogas reúne dezenas de moradores no bairro Ellery

A população do Bairro Ellery, em Fortaleza, recebeu, na manhã deste sábado, o Dia D do Movimento Vidas, evento realizado pelo Sistema Verdes Mares. A ação tem como objetivo realizar a prevenção ao uso de álcool e de outras drogas. Desde quarta-feira (6), a mobilização contou com a realização de oficinas, apresentações artísticas e palestras, também no Monte Castelo.

Entre os serviços oferecidos à população que compareceu à Praça Manoel Dias Macêdo, estavam corte de cabelo, passe livre do idoso, aferição da pressão, teste de glicemia, orientação nutricional, ajuda psicológica entre outros.

Morador sendo atendido pelos profissionais que atuaram no Movimento Vidas Foto: Marina Alves

A aposentada Maria das Graças, veio fazer a solicitação do Passe Livre para idosos e espera poder usar mais o transporte público quando receber o cartão. "Amei poder contar com esse serviço aqui pertinho de casa. Vou receber no dia 25 de novembro e vou andar muito por Fortaleza, conhecer outros bairros com minha filha", projetou.

O Movimento Vidas investe na informação e formação de agentes multiplicadores na conscientização sobre os problemas que o consumo de drogas que representa à sociedade, sobretudo aos jovens.