Dezenas de filhotes de tartaruga são encontrados em barraca na Praia do Pecém

Aproximadamente 70 filhotes de tartaruga foram encontrados na noite deste sábado (25), na Praia do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, por pessoas que estavam próximo ao local.

Os animais estavam saindo da areia bem abaixo da estrutura de uma barraca de praia. Segundo Glecia Gabriel, proprietária do estabelecimento, por volta de 19 horas um funcionário e um casal de clientes avistaram as tartarugas. "A gente estava fechando a barraca e viu os filhotes na areia", disse.

De acordo com Glecia, esta é a primeira vez em 19 anos de funcionamento da barraca que filhotes de tartaruga são vistos no local.

Com a ajuda do esposo, do filho e de um funcionário, a próprietária informou que colocou os animais em um balde e soltou no mar. A mãe dos filhotes não foi encontrada.

Nenhuma autoridade ambiental foi chamada para auxiliar no resgate.

De acordo com a bióloga voluntária do Grupo de Proteção às Tartarugas-Marinhas (GTAR), Alice Frota Feitosa, a atitude das pessoas foi correta, mas o procedimento recomendável é deixar que os filhotes andem pela areia. "O ideal é deixar que elas caminhem um pouco. É preciso deixar as tartaruguinhas caminharem até o mar, pois elas precisam desse reconhecimento do local para poderem voltar à praia. Mas se eles pelo menos conseguiram colocar elas no mar raso, está tudo bem.

A membro do GTAR também alerta para práticas que não devem ser realizadas, como em casos de pessoas que já presenciaram situações parecidas em praias de Fortaleza e levaram os filhotes para casa.