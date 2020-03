Dez pessoas têm alta após internação por Covid-19 no Ceará

Dez pessoas receberam alta em 24 horas após serem liberados de internação por Covid-19, segundo informou a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa). O dado está incluso no último Boletim Epidemiológico do Estado e os números dizem respeito ao período entre sábado (28) e domingo (29).

De acordo com o balanço 27 pessoas continuam internadas no Ceará, sendo 26 delas em Fortaleza e uma em Juazeiro do Norte. Destas, 10 estão alocadas em enfermarias e 17 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Ao todo, 35 novos casos de infecção pelo novo coronavírus foram registradas nesse período pelo estado. De acordo com os números atualizados na noite de ontem (29), o total de casos confirmados é de 359 e cinco óbitos foram registrados.