Detran realiza primeiro leilão totalmente on-line para evitar propagação do novo coronavírus

O primeiro leilão totalmente on-line do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) acontece entre os dias 20 e 30 de abril. Cerca de 567 veículos, entre carros e motocicletas, vão ser disponibilizados para lances virtuais. A iniciativa pretende evitar aglomerações e a propagação da Covid-19.

Segundo o órgão, todo o procedimento será realizado pela internet, através de um site especializado em leilões virtuais. Na plataforma, é necessário realizar com antecedência um cadastro com os dados pessoais. Todos os veículos disponibilizados para leitão foram apreendidos pelo Detran por circularem irregularmente em via pública. Alguns foram apreendidos em 2019 e outros já estavam em procedimento de leilão.

Os arrematantes devem comparecer ao Detran a partir do dia 6 de julho de 2020, para pagamento das taxas, vistoria e transferência. Os termos e procedimentos da regularização dos veículos está disponível no site do Detran.

O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) determina que os órgãos de trânsito podem leiloar veículos apreendidos quando eles não forem resgatados pelos proprietários em até 30 dias.

Serviço

Site do leilão on-line de veículos do Detran-CE

Data: 20 e 30 de abril