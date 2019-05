Detran realiza leilão de veículos com lances que vão de R$ 2 mil a R$ 13 mil, em Fortaleza

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) realiza de quinta (23) a sábado (25) um leilão de veículos com 706 lotes que ofertam carros, motocicletas e sucatas. O leilão acontece a partir das 8 horas da manhã na Esplanada do Castelão, em Fortaleza.

De acordo com o Detran, a participação pode ser realizada tanto presencialmente quanto pela internet. Qualquer pessoa pode particiapar, entretanto, os lotes de sucata só podem ser arrematados por sucateiros (pessoa jurídica), cadastrados previamente no órgão. Acesse aqui a relação dos lotes e outras informações sobre as normas.

Serão ofertadas motocicletas de diferentes cilindradas com lances iniciais que variam de R$300 a R$2.700, ou ainda automóveis de vários modelos e diferentes anos de fabricação com lances iniciais entre R$2.000,00 e R$13.000,00.

Para participar pela internet, os interessados devem fazer um cadastro no site do leiloeiro, antes de realizar os lances. O comprador que fizer o arremate recebe o veículo sem nenhum débito anterior ao leilão.

Fica sob a responsabilidade do comprador efetuar o mesmo procedimento feito quando se compra um veículo de uma concessionária, bem como taxa de transferência, confecção de placa, entre outros procedimentos.