Detran-CE: impressão de documentos veiculares está garantida até fevereiro de 2020

A emissão dos “papéis do carro”, como são conhecidos o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), está garantida no Ceará até fevereiro de 2020, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). Por enquanto, ainda há uma indefinição sobre a impressão dos documentos depois que o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), que financiava os bilhetes, foi extinto por Medida Provisória.

Entre 1º de janeiro e 20 de novembro de 2019, o Detran-CE emitiu 1.944.415 documentos veiculares; destes, 1.417.220 eram CRLVs, e 527.195 CRVs. Em todo o ano de 2018, mais de 2 milhões de bilhetes de registro e licenciamentos foram emitidos no Estado. As cidades cearenses com maior demanda são Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

O Detran-CE também informou que aguarda as orientações do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) sobre o futuro do serviço, que ficava a cargo da Seguradora Líder desde 2009. “Caso seja mantida a extinção do DPVAT, espera-se que o Denatran autorize os próprios Detrans a comprar o papel-moeda, o que será feito pelo Detran do Ceará sem risco de que haja descontinuidade na emissão de documentos”, destaca.

Documento digital é válido

Em paralelo, o órgão estadual disse que está “tomando as medidas necessárias para iniciar o processo de licitação para adquirir diretamente de um fornecedor autorizado pelo Denatran a quantidade de papel-moeda necessária”.

O Departamento Estadual lembra que os proprietários de veículos também podem ter acesso ao CRLV Digital por meio do aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”, e garante que a versão digital possui a mesma validade da impressa.