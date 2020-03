Detran adota conjunto de medidas contra a transmissão do coronavírus e suspende exames

Em prevenção contra a transmissão do Coronavírus, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) adotou um conjunto de medidas e suspendeu, a partir desta quarta-feira (18), todos os exames práticos e de legislação.

A suspensão abrange todos os cursos, palestras, treinamentos promovidos para servidores próprios, de outros órgãos e para o público em geral, bem como as visitas às escolas de educação para o trânsito e irá valer até o dia 31 de março. Os candidatos que tiveram os exames cancelados serão informados posteriormente pelo Departamento.

A fiscalização de trânsito também passará por alterações durante o período de enfrentamento do Covid-19, de acordo com o órgão. Os agentes do Departamento de Trânsito e do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) atuarão de forma educativa e não aplicarão multas pelos próximos 30 dias, no caso das infrações de CNH vencida, Licenciamento vencido e Transferência de Veículos não realizada no prazo de 30 dias.

Conforme o Departamento de Trânsito, a intenção é evitar aglomerações nos postos de atendimento e não gerar prejuízo para os motoristas e proprietários de veículos. Os serviços agendados também tiveram sua capacidade de agendamento reduzida.

Ainda segundo o Detran, a fiscalização da Lei Seca continuará atuando, porém os testes de alcoolemia que utilizam o etilômetro ( bafômetro) só serão efetuados em condutores que apresentem sinais explícitos de embriaguez.

O órgão ressalta ainda que o site da entidade continuará disponível para serviços como agendamentos, consultas de placas, emissão de taxas e boletos, abertura de processos de primeiro emplacamento e transferência, além da solicitação de CNH definitiva. As taxas e boletos bancários também podem ser pagas através dos sites e aplicativos bancários.