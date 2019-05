Destruição em farmácia: dono da caminhonete nega que dirigia carro, mas testemunha contradiz versão

O dono da caminhonete que bateu na farmácia na manhã desta sexta-feira (3) no bairro Aldeota conversou com a equipe do Sistema Verdes Mares ao sair do 2º Distrito Policial e negou estar dirigido o carro no momento da colisão. "Pra quem pensa que foi irresponsabilidade, pode até ter sido, mas não foi da minha parte, eu deixei a chave do carro para outro amigo", disse o cantor Tiago Arruda. Apesar de ele ter afirmado que não foi o responsável pela colisão, uma testemunha, que não quis se identificar, afirmou que era Tiago dirigia a picape.

De acordo com Tiago, ele estava em uma casa de show próximo a uma farmácia e emprestou o veículo. "Quando eu saí de lá (se referindo a casa de show) vi o que tinha acontecido e vim aqui na delegacia porque tinha que dar uma satisfação", disse.

Mas uma testemunha disse que viu Thiago saindo da casa de show com sinais de embriaguez. "Ele estava muito bêbado, morto de bêbado mesmo. Como ele viu que ia chegar polícia e que ia ser pior para ele, aí ele saiu do carro e foi embora. Mas antes ele ainda bateu no rapaz que cuida dos carros, o sangue no chão era do rapaz que fica olhando os carros", disse a testemunha. O condutor do veículo chegou a discutir com um trabalhador que tentava acalmar o motorista depois do acidente. "Ele estava muito alterado, querendo que chamasse o guincho, ele estava sozinho ", finalizou.

Procurada para dar um posicionamento sobre o caso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que foi realizado um boletim de ocorrência e que a perícia iniciou a apuração.

Colisão

Durante a manhã desta sexta-feira (3), no cruzamento das avenidas Senador Virgílio Távora e Padre Antônio Tomás, no bairro Aldeota, o condutor de uma picape bateu duas vezes na farmácia. Após a colisão , a estrututa do estabelecimento desabou. No momento da batida, a farmácia estava fechada.

Policiais que atenderam a ocorrência informaram que o motorista trafegava pela contramão na Avenida Senador Virgílio Távora, no sentido interior-praia. No cruzamento, ele acelerou o veículo, fez uma conversão brusca, passou sobre o canteiro central da via e jogou o carro contra a farmácia.