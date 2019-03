Desligou no feriado? O que rolou durante o Carnaval 2019 em 11 fatos

Acabou o Carnaval, hora de voltar à rotina. Foram quatro dias de folia ou descanso, em que aconteceu muita coisa. Há quem acabe "desligando", seja por estar em alguma localização sem acesso à internet ou mesmo por preferir aproveitar cada minuto do feriadão. Portanto, para você não ficar por fora dos principais assuntos que bombaram no Carnaval, reunimos aqui algumas das notícias de maior repercussão, desde sábado.



1. Carnaval de Fortaleza tem feijoada distribuída em bloco, fantasias inusitadas e recém-saída do hospital entre os brincantes

No Benfica, o Coletivo Raízes do Griô, que se apresentou no sábado (2), distribuiu feijoada para os foliões logo após o show. No mesmo polo, a aposentada Maria do Livramento, de 77 anos, chamou atenção entre os brincantes: mesmo tendo deixado o hospital há poucos dias, após um procedimento de cateterismo, ela não abriu mão de curtir o Carnaval e foi fantasiada de 'paciente'. "Carnaval está na minha veia. Na veia e na 'véia'", disse ela.

Maria do Livramento, depois de passar quatro dias UTI, se fantasiou de doente Foto: Wâniffer Monteiro

Nos demais polos, a criatividade ficou evidente nas fantasias: 'Piscininha, amor', carro do ovo, elfos, loteria e outros temas foram inspiração para diversas fantasias.

Tallyta Anny, 30. Todo dia com uma fantasia diferente. Pra hoje veio assim. "Não sabia o que fazer, aí lembrei que o carro do ovo todo dia passa lá em casa, aí pensei, porque não e vim de carro do ovo". Os ovos são feitos de balão. Wânyffer Monteiro

2. Ceará é destaque em três escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro

O Ceará foi uma das principais atrações em três desfiles consecutivos na 1ª noite do Grupo Especial de Escolas de Samba do Rio de Janeiro, na madrugada da terça-feira (5). União da Ilha do Governador, Paraíso do Tuiuti e Estação Primeira de Mangueira elegeram personagens e histórias do Ceará para apresentar no sambódromo carioca.

Uma das escolas destacou até o lado boêmio do Bode Ioiô, personagem da história cearense Fabiane de Paula

Alguns dos principais destaques nos enredos dessas agremiações foram os escritores Rachel de Queiroz e José de Alencar, o personagem Bode Ioiô, o líder jangadeiro da abolição Dragão do Mar e os índios Cariri.

O artesão Espedito Seleiro foi destaque em uma das alegorias Fabiane de Paula

Às vésperas dos desfiles, muitos preparativos e festas animavam os foliões e convidados que iam desfilar.



3. Mileide Mihaile brilha na Sapucaí e no Copacabana Palace

A fantasia trajada por Mileide, denominada de "Emojizada", foi pensada em referência aos "emojis", usados como ferramentas comunicativas na internet. Reprodução/ Instagram

A empresária e influenciadora digital Mileide Mihaile viveu momentos únicos no Carnaval deste ano. No sábado (2), ela participou do tradicional Baile do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde chamou atenção com uma produção cheia de glamour. No domingo, ela estreou na Sapucaí como musa da Acadêmicos da Grande Rio, desfile que ela definiu como "mais perfeito impossível". Yhudi, filho da empresária com o cantor Wesley Safadão, acompanhou o desfile da plateia, acompanhado da avó, e vibrou junto da mãe, cantando o enredo da escola.



4. Anitta faz referência a looks dos anos 1990 e agita folia de Aracati

Antes da vestimenta usada em Aracati, de Tiazinha, a cantora já havia se fantasiado de Beyoncé, Mariah Carey e dançarina do grupo É o Tchan. Reprodução/ Instagram

A cantora Anitta foi uma das grandes atrações do Carnaval brasileiro em 2019. Nas apresentações ao redor do País, a carioca usou roupas alusivas a personagens e bandas da década de 1990: Mariah Carey, Beyoncé, É o Tchan e Feiticeira foram algumas das produções. No sábado (3), Anitta foi a atração principal do Carnaval de Aracati, no litoral cearense, onde subiu no trio vestida de Tiazinha e levou o público à loucura com a mistura de funk e axé. A família dela aproveitou, ainda, alguns dias do feriadão em Fortaleza.

Na segunda (4), em Salvador, ela foi supostamente vista aos beijos com o jogador Neymar, fato que ela desmentiu no dia seguinte, em seu Instagram.

5. Bruna Marquezine usa peças valiosas e sai de bloco em mototáxi

No Instagram, Bruna Marquezine postou imagens da viagem de mototáxi Foto: Reprodução/Instagram

Em Salvador, a atriz Bruna Marquezine foi destaque principalmente pelos detalhes dos looks, com peças de alto valor. Na sexta (1º), ela curtiu o Carnaval usando um pochete de cristais da marca Miu Miu avaliada em R$ 6,4 mil, enquanto em outro dia da festa, ela estava com óculos Yves Saint Laurent que custam, em média, R$ 2,2 mil. Uma peruca loira foi também destaque nas aparições de Bruna, além de um fato inusitado: na madrugada do domingo (3), ela foi de mototáxi do bloco até o hotel onde estava hospedada.

6. Parte do muro do Estádio do Junco desaba com chuvas e partida do Campeonato Cearense é adiada

Partida foi adiada na tarde deste sábado em Sobral VC repórter

As fortes chuvas do sábado renderam prejuízo para os fãs do futebol. A partida entre Guarany de Sobral e Ferroviário, que seria no Estádio do Junco, teve de ser adiada. Parte do muro do estádio caiu, e o gramado, encharcado, impossibilitou a prática do esporte. Outro estádio de futebol que sofreu com as chuvas foi o de Irauçuba. Lá não teve futebol, mas os moradores improvisaram uma disputa de surfe bem-humorada, utilizando um banco de madeira. O vídeo da diversão com a brincadeira aquática viralizou nas redes sociais.

7. Wellington Paulista é liberado pela Chapecoense e acerta com o Fortaleza

O camisa 9 chegou ao Verdão do Oeste em 2017, emprestado pelo Fluminense Foto: MATHEUS SEBENELLO/ESTADÃO CONTEÚDO

O Fortaleza aproveitou o feriado para acertar a contratação de um forte candidato a homem-gol do Pici: o experiente centroavante Wellington Paulista rescindiu com a Chapecoense e assinou com o Leão. Por outro lado, o Tricolor do Pici se viu envolvido em uma novela do futebol nacional: o Leão foi apontado como um dos prováveis destinos do meia Nenê, atual camisa 10 do São Paulo. O presidente do Fortaleza admitiu ter entrado em contato com o ex-jogador do PSG, mas negou qualquer acerto.

8. Guaidó volta à Venezuela para liderar manifestações contra Maduro

O opositor pretende reunir manifestantes contra Nicolás Maduro Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente auto-declarado da Venezuela, Juan Guaidó, após visitas aos aliados na América do Sul, retornou ao país de origem, em meio à tensão envolvendo a crise que enfrenta o governo de Nicolás Maduro. Enquanto isso, no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, usou o Twitter para sugerir que há “fortes” indícios de que recursos públicos destinados à educação são usados para objetivos que não interessam ao país e reforçou a importância das investigações da operação Lava-Jato da Educação.

9. Lula deixa a prisão para acompanhar sepultamento do neto, Arthur

Em certo momento, uma pessoa chegou a pedir que os apoiadores fizessem silêncio para que Lula se despedisse do neto Foto: Miguel Schincariol / AFP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a carcaragem da Polícia Federal, em Curitiba, para acompanhar, no sábado (2), o sepultamento do neto, Arthur Araújo Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo. Manifestantes e apoiadores aplaudiram, gritaram palavras de ordem, cantaram e pediram para ver o petista, que se limitou a acenar antes de entrar no local.

10. Três casos de violência envolvendo policiais militares armados de folga ou durante serviço foram registrados no Ceará

Tiro acertou o ouvido da esposa do policial, que foi socorrida para o IJF. Foto: Rafaela Duarte

Um sargento da Polícia Militar (PM) matou a esposa a tiros e cometeu suicídio na madrugada de segunda-feira (4) em Paracuru. O PM também atirou em um amigo que estava na residência.

Ainda na segunda-feira, um subtenente da Polícia atirou na cabeça da esposa, no bairro Montese, em Fortaleza. Ele se apresentou em uma delegacia e foi liberado. A vítima segue internada em estado grave.

Caso aconteceu num posto de combustíveis de Paracuru Ricardo Mota

Em Paracuru, um policial militar de folga foi baleado, na madrugada de terça-feira (5), por agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) após uma discussão.

11. Médico suspeito de atirar pedra na cabeça de bebê é solto

Bebê está internado e seu estado de saúde é considerado estável Foto: Arquivo pessoal

A Justiça determinou a soltura do médico Alcides Muniz Gomes de Matos Filho, suspeito de ter atirado uma pedra que atingiu um bebê, no Crato. Ele estava preso desde a última quinta-feira (28) e teve alvará de soltura expedido na tarde desta segunda-feira (4) por determinação do desembargador Durval Aires Filho, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).