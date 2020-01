Desembargador Judicael Sudário de Pinho morre aos 63 anos, no Eusébio

Morreu nesta segunda-feira (20), o desembargador Judicael Sudário de Pinho, de 63 anos. A informação foi confirmada por meio de um comunicado do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE).

De acordo com o TRT, o magistrado faleceu em sua casa localizada no município de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. O corpo foi velado na sala de sessões do Pleno do TRT/CE e sepultado no Cemitério Parque da Paz, no Bairro Passaré.

Magistrados e servidores do tribunal manifestaram suas condolência à família do desembargador, que dedicou sua vida à Justiça do Trabalho. O presidente do TRT/CE, desembargador Plauto Porto, decretou luto oficial por três dias.

Trajetória

Natural de Campos Sales, sul do Ceará, Judicael Sudário formou-se em Direito pela Universidade de Fortaleza. Foi mestre em Direito Constitucional pela mesma instituição. Atuou como promotor de Justiça e procurador do Estado. Tornou-se membro efetivo da Academia Cearense de Direito do Trabalho em 2001.

Ingressou na Justiça do Trabalho cearense como juiz do trabalho substituto em 1994. Em quase 26 anos de magistratura trabalhista, Judicael Sudário de Pinho atuou em varas da Capital e do Interior do Ceará, tendo passagem por Juazeiro do Norte, Sobral, Limoeiro do Norte, 1ª Vara do Trabalho de Fortaleza e Eusébio. Foi promovido a desembargador em setembro de 2019.