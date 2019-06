Desabamento: saiba o que fazer caso prédio apresente sinais de risco

Rachaduras em paredes podem indicar que a estrutura de uma edificação está comprometida, como atestaram moradores do prédio que desabou parcialmente no bairro Maraponga, em Fortaleza. Eles chegaram a fazer imagens de abalos antes da queda da estrutura, no sábado (1º). Mas o que deve ser feito caso esses indícios sejam constatados?

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE), Emanuel Mota, recomenda que, primeiramente, o síndico e o proprietário do imóvel sejam notificados e cobrados para contratar uma equipe de engenharia que realize uma vistoria técnica. “A cidade está envelhecendo e esses prédios são muito carentes de manutenção”, explica.

A Defesa Civil de Fortaleza orienta que, no caso de imóveis alugados, tanto o órgão como o proprietário devem ser acionados simultaneamente em caso de risco de desabamento. “A equipe que for até lá pode constatar se há riscos iminentes ou riscos menores. Em muitos casos, o agente orienta que o proprietário procure um engenheiro que ofereça um laudo técnico”, afirma.

Imóvel próprio

Se o imóvel for próprio, o ideal é entrar em contato com a Defesa Civil, que vai orientar sobre os procedimentos corretos a serem tomados. O órgão ressalta que trabalha em regime de regime de plantão 24h. Todos os chamados devem ser feitos ao número 190, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Sinais

“A casa precisa de manutenção constante do mesmo jeito que nosso corpo precisa de um check-up”, compara o engenheiro civil Edilson Duarte. Segundo ele, um prédio pode ser dividido em três sistemas construtivos: estrutura, revestimento e instalações, que podem apresentar “patologias”, numa alusão à “saúde” da edificação.

A estrutura se relaciona as fundações; é preciso saber se dissolvem harmonicamente o peso da estrutura. Recalques (rebaixamentos) são sinais de alerta, bem como rachaduras em paredes e pilares - especialmente se elas tiverem 45 graus (na diagonal).

Já fissuras no revestimento podem indicar abalos mais complexos e não devem ser simplesmente “mascaradas” com reboque de argamassa. Quanto às instalações, é importante verificar sobrecargas na rede elétrica e cuidados nos sistemas de gás.

O especialista defende que inspeções sejam anuais em todas as edificações, embora a Lei de Inspeção Predial de Fortaleza só defina essa periodicidade para edificações com mais de 50 anos. Prédios de 31 a 50 anos precisam de vistoria a cada dois anos. Os que têm entre 20 a 30 anos, a cada três. E, os com menos de 20 anos, a cada cinco.