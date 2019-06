Depósito no Centro de Fortaleza é atingido por incêndio

Um depósito na Rua Senador Pompeu, no Centro de Fortaleza, foi atingido por um incêndio na noite desta sexta-feira (21), por volta das 20h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três equipes atuaram para combater as chamas, que atingiram o piso superior do depósito na Galeria Professor Brandão. No local eram guardadas mercadorias e materiais de construção.

Conforme o capitão Welington Morais, o material de fácil combustão facilitou a propagação das chamas, que foram apagadas às 22h30. Ninguém ficou ferido.

O local irá passar por uma perícia para identificar as causas do incêndio.