Depois de vencer a Covid-19, idosa recebe alta e vai passar o dia das mães com a família

O cenário de pandemia mudou o dia a dia em muitos sentidos, adiou encontros e tornou datas comemorativas, para alguns, datas não tão aguardada assim e para outros um momento muito mais especial. O dia das mães, que acontece no domingo (10), este ano está cheio de ressignificações, principalmente para a famílias que terão suas mães curadas da Covid-19, depois de terem sido internadas e passado dias longe do seu lar.

Tereza Batista, idosa de 79 anos, esteve internada no Hospital de Campanha montado no Estádio Presidente Vargas (PV), onde tem 204 leitos para atender pacientes com a Covid-19, nos últimos quatros dias e recebeu alta na última sexta-feira (08). “Foi uma coisa muito ruim, mas graças a Deus ela se recuperou, ela está voltando para casa”, conta a neta, Jaqueline Lima, autônoma.

Tereza é um dos 7.173 cearenses que se recuperaram da Covid-19, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado. O Ceará soma 15.879 casos confirmados e 1.062 óbitos pela doença. Em Fortaleza, considerada o epicentro da doença no estado, já são 10.995 confirmações, 809 mortes e 5.176 recuperados. A taxa de letalidade é 5.176.

Além da alegria por ter a avó em casa depois depois de se curar do novo coronavírus, mesmo fazendo parte do grupo de risco, a família tem outro motivo para comemorar além de passar o dia das mães com a matriarca da família, a idosa faz aniversário de 80 anos no domingo das mães. “[Ela] vai poder passar o dia das mães junto [da gente] e assim também comemorar o aniversário dela com todos os precavidos né? Com a distância, os cuidados”, comemora a felicidade em dobro de ter a avó em casa

A idosa começou a apresentar sintomas da infecção pelo vírus Sars-Cov-2 na segunda-feira (4), e por ser do grupo de risco, logo foi internada e transferida para Hospital de Campanha. “Ela deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Cristo Redentor e desde lá a gente já não teve mais contato, um contato físico, um contato visual”, relembrou a neta, sobre os momentos mais difíceis.

A neta também frisou que o sentimento no momento é o de gratidão.“Hoje eu só tenho a agradecer a Deus e [sentir] muita felicidade. [Além] de dizer que as pessoas não percam as esperanças, que tenhamos fé que tudo isso vai passar, que Deus faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa e acreditar sempre”, conclui.

Saudade

Quem também passou 13 longos dias longe de casa, mas venceu a Covid-19 foi Maria Rodrigues. Ela também recebeu alta hospitalar na última sexta-feira (8), do Hospital de Campanha montado no Estádio Presidente Vargas, onde estão disponibilizados 204 leitos para pacientes com a Covid-19, em Fortaleza. Na calçada, a alegria da filha que recebia a mãe para o tão sonhado reencontro. “Graças a Deus ela está de alta hoje e vamos poder passar o dia das mães com ela, todos juntos”, comemorou Ana Paula, filha da dona Maria.

“É bom demais saber que ela passou dessa com vitória, né? Agradecer muito a Deus. E pedir a Deus que tenha misericórdia desses outros que estão aqui (internados])ainda”, completou.

Além da separação durante esses treze dias, a família conta que a falta de notícias regulares, deixou todos muito angustiados. Outro momento foi a data de aniversário de Maria Rodrigues, que aconteceu no dia 29 de abril durante a internação e longe dos filhos. “Dia 29 de abril ela aniversariou né? E nós não podemos está com ela [na data], a gente sabe que com essa doença a pessoa tem que está separada das pessoas e nós ficamos imaginando ela sozinha”, relembra ela o sentimento de angústia. “Nós ficamos, assim uma mistura de sentimentos, sem poder fazer nada. É um sofrimento para família. Eu creio que pro paciente é sofrimento, mas para a família em casa também", diz a filha, Ana Paula Rodrigues.