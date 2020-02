Depois de três dias desaparecido, turista britânico é encontrado em Fortaleza

Um jovem britânico de 19 anos foi encontrado no Terminal de Ônibus de Messejana neste domingo (23). O rapaz estava desaparecido desde a última quinta-feira (20), quando fugiu da sala de observação do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), em Messejana. O britânico foi encontrado por homens do Exército brasileiro, que o conduziram para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde funciona a 12ª Delegacia do DHPP, unidade especializada em apurar casos de pessoas desaparecidas em Fortaleza.

O turista chegou a Fortaleza no sábado (15) e deu entrada em duas unidades de saúde desde então. Na terça-feira (18), foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Pirambu, após ser encontrado em alto-mar por pescadores. Ele recebeu atendimento, mas depois de duas tentativas de fuga, foi transferido para o HSM. No hospital, ficou constatado que o paciente não estava orientado, sendo necessário receber medicação e ficar em observação.

O Serviço Social do hospital estava em contato com uma amiga do do irmão do paciente, que estava ajudando os familiares a localizá-lo, além da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur) e do Consulado Britânico do Rio de Janeiro, que presta assistência ao Nordeste do Brasil. Os familiares foram informados sobre o diagnóstico do paciente. Após a fuga do rapaz, medidas administrativas de prevenção e segurança foram reforçadas no hospital. O HSM ainda está apurando o ocorrido.