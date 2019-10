Depoimento: moradora da cobertura, que saiu 15min antes da queda, fala em 'ferros expostos'

A moradora do Edifício Andrea, Ana Maria Ramos, relatou em depoimento à Polícia que saiu da cobertura apenas 15 minutos antes do prédio desabar. Ela residia no condomínio desde 1983, cerca de 36 anos, e conta que foi a primeira residente.

Ana Maria e o esposo, Clotário Sousa Nogueira, estavam em uma agência do Banco do Brasil, na avenida Barão de Studart, quando receberam a ligação de um conhecido informando que tinha visto a notícia do desabamento pela internet.

No depoimento, ela ainda conta que chegou a observar na última segunda (14), quando as obras do prédio iniciaram, que boa parte das colunas estavam “descascadas”, com o reboco tirado e com os ferros expostos.

Já na terça-feira (15), por volta das 10h15, quando saiu com o marido para ir ao banco, notou que uma das colunas estava quase totalmente sem reboco e com os ferros encurvados, como se não estivesse suportando o peso.

Moradora da cobertura ainda relata que não viu nenhuma escora no prédio em nenhum dos dois dias.

Além de Ana Maria e do esposo, também moravam no apartamento 701 a filha do casal, Katia Ramos Nogueira, o genro do casal, Jorge de Castro Bomfim, e a neta, Naiara Nogueira Bonfim. Nenhum dos moradores do apartamento estavam no local no momento do ocorrido.

À Polícia, Ana Maria relata ter conhecimento de que o edifício foi construído pela Imobiliária Alpha, de propriedade de Francisco das Chagas Brandão. Todos os documentos do apartamento ficaram soterrados com o desabamento.