Delegado Milton Castelo Filho morre aos 61 anos por complicações da Covid-19, diz associação

Milton Castelo Filho, delegado da Polícia Civil do Ceará, morreu aos 61 anos na manhã desta quarta-feira (15), em Fortaleza. De acordo com a Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará (Adepol-CE), a causa da morte foi complicações da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Em nota, a Polícia Civil lamentou a morte. "O delegado foi um defensor incansável dos delegados de Polícia Civil, com atuação destacada em todo país, além de um ser humano maravilhoso e de bom coração. A PCCE se solidariza com a dor de familiares e amigos, ao passo que coloca o aparato da instituição à disposição.

Segundo a delegada Jeovânia Holanda, amiga de Castelo Filho, ao sentir os sintomas, ele procurou logo um médico e, dois dias depois, foi internado em um hospital particular, onde ficou internado por 15 dias.

Milton Castelo atuou durante 30 anos na segurança pública e como mais recente função foi presidente da Adepol-CE. A associação também lamentou o falecimento. "A Adepol se solidariza com a família e está em oração nesse momento".

O delegado também trabalhou nas delegacias de Tauá, Sobral, Beberibe e Cascavel e nas delegacias de Defraudações e Falsificações (DDF) e de Repressão aos Entorpecentes. Ele era formado pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG).