Delegacia entrega documentos e dinheiro de vítima do desastre no Edifício Andrea para filha da idosa

A Delegacia do 4º Distrito Policial, em Fortaleza, entregou documentos e dinheiro para a filha de Izaura Marques Menezes, 81 anos, encontrados pelo Corpo de Bombeiros nos escombros do Edifício Andrea, na tarde desta quinta-feira (17). A idosa foi uma das vítimas do desabamento do prédio, que aconteceu por volta das 10h28 da última terça-feira (15), no bairro Dionísio Torres.

Izaura Marques Menezes foi a segunda vítima identificada oficialmente pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). A idosa, que foi encontrada por baixo dos escombros do edifício, é avó de Fernando Marques, de 20 anos, o primeiro sobrevivente resgatado do desastre. Izaura também é esposa de Vicente de Paula Vasconcelos de Menezes, de 87 anos, e mãe de Rosane Marques de Menezes, de 55 anos, que ainda estão desaparecidos.

Bombeiros confirmam 5ª morte

O Corpo de Bombeiros que trabalha sobre os escombros do Edifício Andrea retiraram dois corpos do local nesta quinta-feira (17), o terceiro dia de buscas. De acordo com o comandante da operação, Luis Eduardo Holanda, a quarta vítima morta após o desmoronamento ocorrido na terça-feira (15) é de um homem. Ele foi retirado dos escombros por volta de 6h45.

O segundo corpo foi achado por volta de meio-dia. É de uma mulher não identificada. Com isso, já são cinco mortes confirmadas na tragédia, sendo três mulheres mortas (o corpo de uma delas ainda está nos escombros) e dois homens.

Pouco após o meio-dia, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que o corpo retirado nesta manhã é de Antônio Gildasio Holanda Silveira, de 60 anos. Ele foi identificado pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) por meio da impressão digital.