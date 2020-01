Defesa Civil interdita 16 casas e famílias são removidas após risco de desabamento, em Fortaleza

Após identificar risco de desabamento em 16 casas, a Defesa Civil de Fortaleza interditou os imóveis e retirou as famílias para abrigos na madrugada desta sexta-feira (31) no bairro Moura Brasil. Conforme relatos dos próprios moradores, as fissuras nas paredes e no piso das residências apareceram desde o início das obras de construção da Linha Leste do Metrô de Fortaleza e a chuva desta sexta na capital agravou a situação.

A chuva na capital nesta sexta-feira deixou ruas e avenidas alagadas, abriu cratera na avenida Raul Barbosa e atingiu o terminal do Aeroporto de Fortaleza. Mais de 100 municípios cearenses tiveram precipitação nas últimas 24 horas.

Alexandre Alves foi acordado às 4 horas por agentes da Defesa Civil para que desocupasse o imóvel junto com a família. "Bateram na minha porta, chamaram eu e minha tia pedindo para a gente sair. Elas foram para casa de parentes e eu estou aqui tentando tirar algumas coisas", explicou.

A reportagem visitou algumas casas no início da tarde desta sexta-feira e identificou muitas rachaduras tanto nas paredes como no piso e nas calçadas. Em muitos dos imóveis, a fissura vai do piso ao teto, dividindo a parede ao meio.

O garçom Henrique Costa disse que um barulho assustou os moradores da comunidade na madrugada e logo em seguida um alarmou soou. "Algumas pessoas afirmaram que houve uma espécie de estrondo e as casas racharam. A própria Defesa Civil veio e desocupou as casas colocando os documentos de interdição nas portas. Tudo isso começou desde as obras do Metrofor", relata.

A Defesa Civil de Fortaleza confirmou a interdição e a retirada das famílias. Das 16, 14 foram para pousadas no Centro e duas para casas de parentes ou amigos. O Sistema Verdes Mares procurou a Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra) e o Metrofor, responsáveis pela obra do metrô, e aguarda resposta.

Não há previsão de quando as famílias vão poder retornar para as casas.