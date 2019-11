Defesa Civil faz nova visita a prédio no Dionísio Torres e orienta moradores a deixarem apartamentos

Moradores do Edifício Mirele, prédio residencial localizado na Rua Coronel Linhares, no Bairro Dionísio Torres, foram orientados pela Defesa Civil de Fortaleza a deixarem os apartamentos durante a execução de obras de reforma, com previsão de duração de seis meses. A recomendação foi dada após a primeira visita de técnidos do Núcleo de Ações Preventivas (Nuprev), na segunda-feira (11), e reforçada nessa terça-feira, ao término da segunda análise estrutural. O mesmo pedido foi feito por engenheiros responsáveis pelo serviço.

O Edifício Mirele, com 26 apartamentos e aproximadamente quarenta anos, já passou por reformas. O coordenador da Defesa Civil, Luciano Agnelo, esteve na última visita e descartou risco de colapso. "A vistoria verificou que o prédio não corre risco de desabamento. Os dois locais, onde será feito o trabalho maior de recuperação, já têm escoramento", comentou. Segundo o profissional, os trabalhos só devem começar após a elaboração do laudo da inspeção predial para que seja entregue ao órgão de fiscalização, com a ata que foi aprovada pelos moradores.

Moradores

A principal preocupação, segundo moradores, é com a infiltração constatada em alguns andares. Segundo a professora Clébia Lima Couto, que mora no quarto andar, há pressa entre os condôminos para a execução do serviço. "A gente deve correr para a reforma, porque esse prédio tem 38 anos. É evidente que a gente tem que correr para fazer a reforma", comentou.

Outra moradora, que preferiu não se identificar, disse que já mudou a rotina para encontrar uma nova casa durante o período de obras. “Estamos na correria, procurando apartamentos pela área, para não ter que mudar tanto. A gente prefere que digam a verdade do que continuar dessa forma. Melhor ser feito do jeito certo". Contudo, há residentes que ainda resistem a deixar o prédio, e precisarão assinar um termo de responsabilidade.