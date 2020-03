Defensoria Pública oferece atendimento psicossocial por telefone durante isolamento no Ceará

A população que necessita dos serviços psicossociais da Defensoria Pública do Estado vai poder ser atendida por telefone pelas psicólogas e assistentes sociais. Essa foi a solução encontrada pela Defensoria para evitar aglomerações, devido ao período de quarentena determinado pelo Governo Estadual diante da pandemia do novo coronavírus, e continuar atendendo quem precisa do serviço. Os atendimentos são feitos a partir de Fortaleza e também da Região do Cariri.

"Estamos fazendo isso porque entendemos que a situação de confinamento pode agravar ainda mais questões psíquicas. Todos fomos pegos de surpresa com essa pandemia, mas estamos nos adaptando e vamos garantir que as pessoas possam acessar o serviço. Esses canais são para que a gente não os deixe sem escuta”, explica a coordenadora das equipes psicossociais da Defensoria, psicóloga Andreya Arruda.

Os telefones foram distribuídos conforme a área de atuação, como assuntos de direitos das mulheres, direito da pessoa presa, ou infância e juventude, por exemplo.

"Espaço de escuta"

Para a psicóloga Andreya Arruda, a impossibilidade de buscar a ajuda da Defendoria ou mesmo a "escuta" dos profissionais pode agravar a situação das pessoas que estão confinadas.

"Esse é um público que busca a rede psicossocial em busca de um espaço de escuta. E a gente não pode simplesmente não ouvir mais. O impacto disso é grande na vida dessas pessoas. Quando tem fator familiar, a gente sempre nota muita frustração, muito desgaste psíquico. Tem assistido que nos demanda muitos olhares”, acrescenta Andreya.

Pessoas em situação de rua

O acolhimento psicológico às pessoas em situação de rua também é uma preocupação das equipes da Defensoria, que estão elaborando um levantamento da situação das redes psicossociais do Ceará para definir uma logística de atendimento a essa população.

Desta forma, equipamentos que já acolhem esses indivíduos para banhos, refeições e higienização, por exemplo, vão poder acionar o atendimento psicossocial da Defensoria por telefone.

Para entrar em contato:

Em Fortaleza

Direitos da mulher:

85 98560-2709 (8h às 14h) e 85 99294-2844 (11h às 17h)

Direitos da pessoa presa

85 99171-7476 (8h às 14h) e 85 98163-3839 (11h às 17h)

Direitos da Infância e Juventude:

85 9922-04953 (8h às 14h) e 85 98717-3004 (11h às 17h)

Atendimento inicial da Defensoria

(família e cível): 85 99731-0293 (8h às 14h) e 85 98866-4520 (11h às 17h)

Adolescente em Conflito com a Lei:

85 9816-20641 (8h às 14h) e 85 9868-30897 (11h às 17h)

Cariri

Atendimento psicossocial no Cariri:

88 988420757 (8h às 14h) e 88 988420757(11h às 17h)