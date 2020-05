Defensoria Pública do Estado entrega exames de DNA, feitos antes da pandemia, virtualmente

O que antes era feito apenas de forma impressa e presencialmente, em meio à pandemia do novo coronavírus teve que se adaptar. Pensando na adaptação à nova realidade, a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) está realizando entregas dos resultados de exames de DNA, feitos antes do período de quarentena, de modo virtual.

Nesse cenário de isolamento mais rígido, no qual se encontra o cearense, o novo método de entrega dos exames consiste em o laboratório enviar o resultado do exame para o email da DPCE e então será marcado pelo órgão um momento de acolhimento e escuta para entrega do resultado, que contará com a realização por meio de aplicativos de vídeo, em respeito ao momento de isolamento e distanciamento social para o combate à pandemia.

Segundo a coordenadora do setor psicossocial da Defensoria Pública do Ceará, a psicóloga Andreya Arruda, quando o resultado chegar ao órgão “a gente vai ofertar ao assistido para abrirmos o exame junto com ele. A gente lê, explica o resultado e depois disponibiliza por e-mail”, explica. No ano passado, apenas dois núcleos (Núcleo Central de Atendimento e Núcleo do Crato) somaram 171 pedidos deste tipo pela Defensoria.

No município do Crato, no interior do Estado, um exame já foi entregue virtualmente e outros seis estão prontos, apenas em processo de agendamento da sessão de acolhimento remota, para a entrega do resultado. "Esses exames têm uma importância emocional muito grande. A gente não pode só ofertar o exame, tem que dar atenção a pessoa”, pondera. “Mesmo quando é uma coisa que a pessoa quer e espera muito, é uma emoção muito forte", completa.

Outro aspecto levado em consideração nesse processo é o impacto que tem nas crianças que vivenciam essa situação. "O impacto de todo o processo na criança precisa ser considerado, até porque o exame pode resultar na conquista de benefícios para sobrevivência dela. A Defensoria não podia negar o acesso ao resultado do DNA num momento tão delicado como esse de pandemia. Há pessoas que dependem de um exame para terem uma paternidade reconhecida e a subsistência, inclusive", conclui a psicóloga.

Serviço

Núcleo de Atendimento e Petição Inicial - NAPI

Celular: (85) 98895-5513

E-mail: napi@defensoria.ce.def.br

Núcleo Descentralizado do Mucuripe

E-mail: nucleomucuripe@defensoria.ce.def.br

Celular: (85) 98902-3847 / 3101-1079

Cariri

Celular: (88) 9.8842.0757

Sobral

Celular: (88) 99309-5964 (CLARO)

E-mail: sobral@defensoria.ce.def.br