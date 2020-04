Defensoria Pública do Ceará realiza audiências de conciliação por Whatsapp

A Defensoria Pública do Estado do Ceará vem adotando um modelo virtual para manter as ações de assistência jurídica em meio ao momento de pandemia pelo novo coronavírus. Durante toda a semana, o órgão vem promovendo audiências virtuais da seara de família, por intermédio do Whatsapp, em Fortaleza, Sobral e Eusébio.

Para a prática entrar em vigor, o Tribunal de Justiça do Ceará editou a portaria 01/2020, que possibilita a realização de videoconferência nas demandas da seara de família. Com essa regulamentação, a equipe da Defensoria entra em contato, por telefone, com os assistidos que têm audiências agendadas para explicar e propor a modalidade online. Caso não seja possível, os atendimentos presenciais serão realizados ao término da quarentena.

“Utilizamos o aplicativo do Whatsapp por ser de fácil acesso, fácil manuseio. Então, se elas manifestam o desejo de participarem dessa sessão, nós organizamos um grupo online, inserimos as pessoas interessadas e essa sessão vai ser, justamente, organizada e mediada pela defensora pública. Tudo é discutido dentro desse grupo, uma vez alcançado o acordo, formaliza o acordo, encaminha para o grupo e depois encaminhamos para o Poder Judiciário, para homologação”, explica a defensora Rozane Martins Miranda Magalhães, responsável pela primeira audiência na Capital.

Em Sobral, o resultado da ação de conciliação virtual foi um acordo sobre a guarda, visita e alimentos dos filhos. “As partes entenderam que apesar do encontro acontecer no espaço virtual, ali era um lugar diferenciado, onde as falas de cada um precisavam ser respeitadas para que algo coletivo fosse construído”, declarou Emanuela Leite, supervisora da Defensoria no município.

A defensora pública Paloma Machado, titular da 1ª Defensoria de Eusébio, também realizou sessões nesse formato durante a semana e pontuou que “quanto mais a trabalharmos virtualmente, mais vamos entender como essas ferramentas vão nos auxiliar, promovendo inclusive uma economia de tempo e dinheiro para os nossos assistidos”. Além disso ela também destacou que nesse momento “teremos que encontrar, dentro do judiciário e do Ministério Público, a anuência a este modelo, que consideramos válido e seguro para todos neste momento delicado de pandemia”.



Como participar

Em Fortaleza, os assistidos que quiserem participar de audiências de conciliação podem entrar em contato com o Núcleo de Soluções Extrajudiciais de Conflitos pelo número (85) 98895-5506 e encaminhar a documentação para o e-mail nusol@defensoria.ce.def.br

No município do Eusébio, os contatos para agendamentos e orientações são pelo número (85) 99731-1854 / (85) 99731-1854 (Whatsapp) e encaminhar a documentação para os e-mails paloma.moreira@defensoria.ce.def.br / valter.araujo@defensoria.ce.def.br

Em Sobral, o atendimento à população pode ser pelo e-mail sobral@defensoria.ce.def.br e pelos telefones (88) 99309-5964, (88) 99267-8011 ou (88) 99494-9158