Das telonas para a vida real, mulheres conquistam seu espaço

Os dados mais recentes do Censo da Educação Superior mostram a predominância das mulheres nas universidades em relação aos homens. Elas são 55% dos estudantes ingressantes, 57% dos matriculados e 61% dos concluintes dos cursos de graduação. Na licenciatura, por exemplo, 70,6% das matrículas são do sexo feminino.

Na ficção a figura feminina vem ganhando ainda mais espaço - esta semana foi lançado o filme “Capitã Marvel” primeiro da editora que traz uma mulher como protagonista -, fora das telonas elas também mostram a sua força e lutam desbravando o mundo corporativo ocupando profissões que antes eram tidas como masculinas.

Ao escolher seguir uma carreira ainda pouco ocupada por elas é preciso mostrar a super-heroína que há em você e trazer os poderes da personagem Carol Danvers para a vida real como a super-resistência e superforça para não desistir do diploma da profissão que você escolheu. Agora é hora de conferir a lista.

Cursos para concorrer pelo Sisu, Prouni e Fies

Engenharia

Em suas mais diversas ramificações, essa área é uma das que está sendo mais conquistada pelas mulheres. Com foco para a Engenharia Civil, que é uma das mais almejadas atualmente no mercado brasileiro. O curso dura em média cinco anos. As atividades envolvem do planejamento a vistoria e avaliação de obras e serviços referente a edificações como também de sistemas de transportes, abastecimento de água, drenagem e outras vertentes.

Jornalismo Esportivo

Mulher no Jornalismo Esportivo? Por que não? O paradigma de que os esportes, principalmente o futebol, faz parte somente do universo masculino já foi derrubado há tempos. Essa especialização da profissão jornalística é um dos campos a ser seguido por elas que optaram por cursar Jornalismo. O curso dura em média 4 anos e a atuação nessa área pode ser executada em diversos meios de comunicação como TV, impresso, rádio e sites de notícias.

Tecnologia da Informação

Na Gestão da Tecnologia da Informação elas também estão presentes. O curso pode ser definido como o preparo para a administração de software, hardware, bancos de dados e também de pessoas de uma organização. A maioria dos cursos habilita o estudante na criação, na implementação e na administração de sistemas de informação de dados.

Pilotagem de Aeronaves

Elas também têm conquistado novos voos. O curso de Pilotagem de Aeronaves é uma formação de nível superior com titulação tecnológica que habilita os estudantes para exercer as funções de um piloto completo, capaz de assumir os mais variados tipos de aeronaves, como helicópteros e aviões de diferentes portes. O tempo médio do curso é de dois anos.