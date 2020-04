Das janelas, moradores do Benfica homenageiam operários do hospital de campanha construído no PV

Com cartazes, orações e músicas, os moradores de condomínio residencial próximo ao Estádio Presidente Vargas, o PV, em Fortaleza, têm se reunido nas janelas de seus lares, às 18h, para lançar uma corrente de apoio aos operários que trabalham na construção do hospital para atender pacientes com Covid-19. A homenagem também se estende aos agentes de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). A primeira noite da ação ocorreu nesta quarta-feira (15) e deve seguir por todos os dias da semana.

Segundo uma das idealizadoras da ação, a professora Patrícia Inês, a ideia é ajudar, de alguma maneira, neste momento de pandemia e isolamento social. “Nós formamos um grupo de 10 pessoas que moram no mesmo condomínio e assim fomos formando a ideia para passar algum apoio geral. Eu coloco a caixa de som na varanda, além das faixas com mensagens de apoio nas janelas dos vizinhos”, explica.

Durante a primeira noite da ação, ocorrida nesta quarta-feira, músicas religiosas e acenos com lanternas de celulares ligadas foram lançados das janelas dos moradores ao redor do PV. “Independente de religião, buscamos levar palavras e músicas que falem de amor, Deus, esperança, fé e apoio. É o que a gente precisa agora”, pondera

Para a estudante Caroline Aguiar, vizinha de Patrícia, o mais emocionante foi ver o momento ser correspondido. “Os operários que estão ali, fazendo um trabalho super complicado nesse período, nos responderam com acenos e luzes no celular. Os outros condomínios e as casas vizinhas também se envolveram. Estamos sensíveis nesses dias e acabamos nos emocionando com esse tipo de atitude”, relata.

Moradores acenam da varanda para os operários com a lanterna do celular ligada Foto: Kid Junior

Diante do momento de emoção, Patrícia diz que se sente mais próxima das histórias de vida das pessoas que estão atuando na linha de combate à doença e dos que foram infectados. “É por isso que vamos continuar fazendo essa ação todos os dias, daqui pra frente. Já já, os operários vão embora e chegam os pacientes

e os profissionais saúde”, finaliza.

Estrutura

A estrutura temporária para tratar pacientes com coronavírus foi anunciada no dia 23 de março e tem conclusão prevista para 20 de abril.As obras ocorrem sobre o gramado do estádio. Por dia, circulam até 70 operários. Quando pronta, a estrutura receberá pacientes infectados da capital e da Região Metropolitana. Há capacidade para 204 leitos, divididos em 17 enfermarias. A depender da necessidade, eles podem ser adaptados para Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), segundo a Prefeitura.

Ao todo, o novo hospital terá 3.500 m² de estrutura metálica, farmácia, contêineres de higienização e áreas de desinfecção. Parte do material foi deslocado do Porto do Pecém, também na Região Metropolitana.